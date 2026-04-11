Alcaraz destaca el nuevo uso de las dejadas en el tenis de Sinner

Carlos Alcaraz ha observado cambios en el estilo de su principal adversario durante este torneo. Jannik Sinner utiliza ahora las dejadas con una frecuencia superior a la habitual. Este golpe técnico permite al italiano sorprender a sus oponentes cuando estos se sitúan lejos de la red.

Carlos Alcaraz afirma que este recurso parece ahora un movimiento natural en el juego del actual número dos del mundo. La capacidad de Sinner para construir los puntos y elegir el momento exacto del golpe supone una nueva herramienta de peligro en la superficie de arcilla.

​El jugador de El Palmar bromea con la posibilidad de que el italiano haya estudiado sus propios movimientos para perfeccionar esta técnica. Sinner mostró esta evolución en su victoria frente a Felix Auger-Aliassime, donde las dejadas fueron determinantes. Para Alcaraz, ver progresar a sus competidores directos supone un estímulo para seguir trabajando en su propio rendimiento profesional. El español prefiere centrarse en cómo esta rivalidad eleva el nivel de ambos deportistas en cada competición.

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​El servicio y las transiciones defensivas son los objetivos de mejora para Carlos Alcaraz

​Existen dos facetas concretas del juego de Sinner que el tenista español desea incorporar a su rutina. El primer aspecto es la transición de la defensa al ataque. Alcaraz valora la manera en la que el italiano se aproxima a la pelota para recuperar la iniciativa en el punto. La precisión para golpear siempre con el centro de la raqueta permite a Sinner pasar de una posición forzada a un golpe agresivo con rapidez. Esta eficacia en el golpeo es un detalle que el murciano analiza con atención en cada partido.

​El segundo punto clave es el saque. Alcaraz reconoce que el servicio de Sinner ha experimentado un salto de calidad notable en el último semestre. Tanto el primer como el segundo saque del italiano ofrecen ahora una seguridad y potencia superiores.

Carlos Alcaraz Fuente: ZUMA

El jugador español admite su intención de analizar estos cambios técnicos para aplicarlos a su propio servicio. Mejorar la efectividad del saque es una prioridad para mantenerse en lo más alto del ranking mundial y cerrar los juegos con menor desgaste físico.

​La gestión de los puntos de presión definirá los nuevos golpes de Carlos Alcaraz

​El éxito de una nueva técnica se demuestra en los momentos de máxima tensión. Alcaraz considera que las semifinales de Montecarlo serán una prueba real para evaluar las nuevas habilidades de Sinner. Ejecutar una dejada con marcador a favor es sencillo, pero realizarla en un punto de rotura o en un final de set requiere una confianza total. El español espera ver cómo responde el juego del italiano bajo esa exigencia psicológica.

​El rendimiento de ambos en las rondas previas ha sido similar, con victorias contundentes y momentos de sufrimiento en los octavos de final. Alcaraz llega con ritmo tras superar a rivales como Bublik y busca consolidar su dominio en la tierra batida antes de las grandes citas de la temporada. La evolución constante de los golpes básicos y la incorporación de variantes tácticas aseguran que el duelo por el trono del tenis mundial sea cada vez más técnico y ajustado.