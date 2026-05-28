'From', el éxito que demuestra que las series de misterio como 'Perdidos' aún funcionan

Nadie quería volver a pasar por lo de 'Perdidos'. Seis temporadas de teorías flipadas para que al final nos soltaran una isla que era como un corcho y un plano del ojo de Jack parpadeando que no respondía a nada. Trauma generacional. Pero 'From', la serie de MGM+ que va de un pueblo del que no se puede salir, ha conseguido lo impensable: que volvamos a morder el anzuelo del misterio. Y encima, con un hype que no ha hecho más que subir temporada tras temporada.

El pueblo que engancha con un 100% en Rotten Tomatoes

La cosa empezó fuerte desde el minuto uno. La primera temporada aterrizó con un 96% de la crítica en Rotten Tomatoes, una burrada para una serie que se movía en un canal de pago como MGM+. La segunda bajó al 93%, el mayor tropiezo de la serie —entre comillas, porque un 93% sigue siendo un notable alto—, y después llegaron las temporadas 3 y 4, ambas con un 100% de la crítica que ya quisieran todas las series de la historia. Algo así no lo ha logrado ni 'Succession' en su mejor momento. La cuarta temporada, estrenada en abril de 2026, ha sido un pelotazo en audiencias a nivel mundial, según los datos de la propia plataforma.

Pero lo más flipante no es que haya engatusado a la crítica, sino que cada temporada ha mejorado la puntuación anterior, un comportamiento estadístico casi imposible en televisión. Si eres de los que todavía no se ha metido en el pueblo, tienes una maratón de cuatro temporadas sin un solo tropiezo. Eso sí, la quinta y última temporada ya está confirmada —MGM+ la anunció antes incluso del estreno de la cuarta—, así que puedes ir preparando las palomitas para el sprint final.

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Jeff Pinkner y la lección que aprendió con 'Perdidos'

Detrás de 'From' hay un equipo que ya vivió el desastre de 'Perdidos' en carne propia. John Griffin creó la serie, pero los que le dan el barniz de autoridad son los productores ejecutivos Jeff Pinkner y Jack Bender. Pinkner fue showrunner de 'Perdidos', 'Alias' y 'Fringe', y Bender dirigió algunos de los episodios más bestias de 'Juego de Tronos'. Ahora están aplicando lo que aprendieron en la isla: esta vez sí hay un final concreto, no una niebla de preguntas sin respuesta. Han prometido que en la quinta temporada "todas las preguntas obtendrán respuesta". Palabras que, después del trauma de la isla, se escuchan con más escepticismo que un político en campaña. Pero los datos les avalan.

El creador y los productores no solo han aprendido a dosificar el misterio, sino que han sabido jugar con la comunidad de seguidores. Las redes hierven con teorías, los foros de Reddit echan humo y cada episodio es un ejercicio de pistas y simbolismos. La diferencia con 'Perdidos' es que aquí los propios responsables se han mojado: no van a dejar cabos sueltos. ¿Cumplirán? Eso está por ver, pero los números no mienten.

Por primera vez desde 'Perdidos', una serie de este género nos hace creer que las respuestas existen y que valen la pena.

La cuarta temporada ha demostrado que el formato de serie-evento no está muerto. 'From' se ha convertido en el nuevo fenómeno compartido, ese que comentas en la máquina de café o en el grupo de WhatsApp de los amigos. No es solo una serie, es una experiencia colectiva que recuerda a los mejores tiempos de la televisión por capítulos. Y lo mejor es que no hace falta esperar un lustro entre temporadas: el ritmo de producción está siendo más ágil que el de muchas plataformas.

El resumen para vagos (TL;DR)