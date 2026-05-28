Mediaset se lleva 'El Rosco' de 'Pasapalabra' a su nuevo programa tras el zarpazo del Supremo a Atresmedia

No hay tregua en la guerra del 'Pasapalabra'. Mediaset acaba de mover ficha y va a por todas: la cadena de Fuencarral ha anunciado que su nuevo programa incluirá 'El Rosco' como prueba estrella, aprovechando el zarpazo del Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a retirarlo. Y ni siquiera necesitan el nombre, porque podrán usar la dinámica.

El Supremo confirmó la sentencia que da la razón a MC&F, la productora titular del formato original, y ordena a Atresmedia cesar la emisión de la prueba final de 'Pasapalabra'. Antena 3 no tiene que retirar el programa entero, solo la parte del rosco, por lo que puede seguir emitiendo a Roberto Leal y sus concursantes, pero tendrá que inventarse otro cierre.

Mediaset, por su parte, ha olido la sangre y ya prepara un nuevo concurso que incluirá la misma mecánica: 25 definiciones, un panel circular y el contrarreloj que todos conocemos. Eso sí, no podrán llamarlo 'El Rosco', porque los derechos del nombre los seguirá teniendo MC&F. Habrá que ver cómo lo bautizan: ¿'La rueda'? ¿'El círculo'? No nos convence demasiado, pero veremos.

Publicidad

Atresmedia se aferra al tiempo y sigue utilizando El Rosco

Aunque la sentencia es firme, Antena 3 aún no ha recibido la notificación oficial y tiene un periodo de ejecución voluntaria de varias semanas. Esto quiere decir que el espectador no verá nada raro en los próximos días, ya que 'Pasapalabra' sigue, con rosco y todo lo habitual. La idea es ganar tiempo para diseñar un sustituto que no haga caer en picado la audiencia del access prime time, que es una gallina de huevos de oro en el panorama televisivo.

Christian Gálvez fue presentador de 'Pasapalabra' en Telecinco | Fuente: Mediaset España

Lo más curioso de todo es que ya hemos visto esto antes, concretamente cuando Telecinco perdió los derechos en 2019. Ahora la historia se repite con papeles cambiados... ironías de la vida (y de la televisión).

El rosco es la prueba más icónica de los concursos de la televisión española

Es verdad que los formatos de éxito llevan décadas mudándose de cadena. El precedente más reciente está en Francia, donde 'Pasapalabra' sustituyó su rosco por una rueda vista de frente para esquivar la misma disputa legal. Antena 3 ya estudia algo parecido, y mientras tanto Mediaset se frota las manos porque tendrá lista su versión antes de fin de año, según apuntan desde la cadena.

Es algo que debe aprovechar Mediaset. Sin necesidad de pagar los derechos íntegros, se llevan la esencia del concurso que lleva años liderando. No es sencillo porque necesitan un presentador carismático, un plató a la altura y que el público no lo perciba como un refrito barato, porque si algo hemos aprendido es que en televisión la audiencia no perdona los sucedáneos cuando te recuerdan a algo que era mejor.

Todo el lío legal

Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Te explico: el Tribunal Supremo determina que el célebre rosco final no pertenece ni a Atresmedia ni a ITV Studios, sino a la empresa neerlandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.. La Sala de lo Civil ha desestimado los recursos de ambas compañías y ordena a Antena 3 dejar de emitir esa prueba concreta, fijando además una indemnización de 50.000 euros por daños morales si la cadena continúa utilizándola una vez notificada la sentencia.

La clave del fallo está en la separación entre el formato general de Pasapalabra, cuyos derechos corresponden a ITV, y su prueba más icónica, que el Supremo considera una obra protegida por la propiedad intelectual. Su origen se sitúa a finales de los años noventa en la televisión italiana, a partir de una idea de Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb para el programa 'End Game 21x100', incorporada después a 'Passaparola', concurso desarrollado sobre la base de 'The Alphabet Game'.

Christian Gálvez con el concursante Jorge durante la época de Pasapalabra en Telecinco | Fuente: Mediaset España

Los creadores cedieron sus derechos a MC&F, que ha logrado ahora que la Justicia española reconozca la originalidad del rosco, con la rueda de letras, la mecánica de pasar palabra para regresar luego a las preguntas pendientes, el uso del cronómetro y la tensión concentrada en una prueba final. Durante años, ITV incluyó ese segmento en sus licencias internacionales como si formara parte inseparable del formato, algo que MC&F siempre consideró una explotación no autorizada.

Publicidad

El caso deja a Antena 3 pudiendo seguir emitiendo Pasapalabra porque conserva su contrato con ITV, pero tendrá que rediseñar el tramo final del concurso. El conflicto que ya afectó a Mediaset, obligada en 2019 a retirar el programa y ahora condenada a pagar más de 73 millones de euros a ITV por la explotación del formato entre 2012 y el propio 2019.