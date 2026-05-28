Drake supera a Michael Jackson y se burla en Instagram: el récord que cambia la música

Vamos con el golpe de la semana: Drake acaba de superar a Michael Jackson en la lista más prestigiosa del mundo y, para celebrarlo, se ha mofado del Rey del Pop en Instagram. Agárrate.

Del trono del streaming al récord que parecía intocable

A ver, que no es un rumor de Twitter: la revista Billboard lo ha confirmado con datos de la semana pasada. Drake ha colocado su sencillo 'Janice STFU' en el número 1 del Hot 100, sumando 14 canciones en lo más alto. Con este logro, el canadiense rompe oficialmente el récord de Michael Jackson como solista masculino con más números uno en toda la historia. Y ojo, que Jackson llevaba la corona desde los noventa.

Pero es que la cosa no se queda ahí. Esta semana, Drake ocupa nueve de las diez primeras posiciones del top 10 (solo Ella Langley con 'Choosin' Texas' le ha aguado la fiesta en el puesto 5). Además, ha metido 42 canciones de golpe en la lista, lo que pulveriza el récord anterior de Morgan Wallen y le convierte en el primer artista con más de 400 entradas totales en el Hot 100.

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El tsunami tiene truco: el pasado 15 de mayo, Drake lanzó por sorpresa no uno, sino tres álbumes simultáneamente: 'Iceman', 'Habibti' y 'Maid of Honour'. La jugada es inédita: debutar en las tres primeras plazas del Billboard 200 en la misma semana. El pelotazo se lo llevó 'Iceman' con 463.000 unidades equivalentes, la mejor semana del año para un disco de R&B/hip-hop. Con esto, el rapero iguala a Taylor Swift y solo tiene por delante a The Beatles en número de álbumes número uno.

El récord de Jackson ya es historia.

Drake llevaba casi dos años cocinando 'Iceman', pero en su cuarta retransmisión en directo, soltó la bomba: no venía un disco, venían tres. El despliegue en streaming fue una avalancha y las cifras hablan solas.

La chulería del récord: el post que ya es historia

Tras confirmarse la gesta, el artista sabía que el foco estaba en él. Y no falló. En su perfil de Instagram, con 139 millones de seguidores, subió una imagen de Michael Jackson con cara de circunstancias y el fragmento de su canción 'More M's' con 21 Savage: "El cuello roto de cargar la cadena / la espalda rota de cargar con el juego / récords rotos llevan mi nombre".

Aquí va un dato: la frase elegida no es un meme cualquiera, es la declaración de principios de un tío que se siente dueño del cotarro. Y lo ha hecho justo después de superar al mito con el que siempre le compararon los puristas. No hay tregua.

Drake no solo ha batido a Michael Jackson en números; lo ha hecho con una estrategia de lanzamientos que reescribe las normas de la industria.

Por qué esto va más allá de los números y de la nostalgia

Es fácil caer en la trampa de decir que en la era del streaming todo es más sencillo, que no es lo mismo vender discos que sumar reproducciones. Pero lo de Drake no es solo volumen: es constancia. Ha conseguido 14 números uno en una década y media, con un dominio generacional que ni Jackson ni los Beatles tuvieron en ventanas tan continuas.

Michael Jackson reinó en los ochenta con 'Thriller' y 'Bad', pero aquello era otra industria. El canadiense ha sabido leer el nuevo juego mejor que nadie. Y encima, se permite el lujo de sacarle pecho al fantasma del Pop. La pulla en Instagram no es crueldad, es puro marketing del ego, y a la generación de TikTok le encanta.

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Ahora mismo, el debate está servido: ¿es Drake más grande que Michael Jackson? Yo creo que la respuesta no importa. Lo importante es que un rapero de Toronto ha conseguido que volvamos a hablar de récords musicales como si fueran finales de Champions. Y eso, en 2026, no lo hace cualquiera.

El chisme en 3 claves (TL;DR)