El botón tijera de Spotify para recortar podcasts ya está aquí: cómo usarlo

Spotify acaba de sacar una función que llevaba años pidiendo a gritos cualquiera que comparte clips de podcasts. Se trata de un botón con forma de tijera que, literalmente, te permite recortar ese momento exacto de un episodio y enviárselo a un amigo sin tener que pasar el enlace del programa entero. La nueva herramienta llega para todas las cuentas, gratis y premium, sin distinciones, y lo hace justo después de que YouTube matara su propio clon por falta de uso. Irónico, ¿verdad?

A ver, que no es la primera vez que Spotify se fija en lo que hace YouTube. Pero esta vez la jugada tiene más morbo: Google cerró su función de clips hace unos días alegando que casi nadie la usaba, y en Suecia han pensado «pues la resucitamos nosotros». El botón tijera ya está disponible en la app móvil, tanto en iOS como en Android, y se integra directamente en la interfaz de reproducción de podcasts.

Qué hace exactamente el botón de la tijera (y por qué lo vas a usar a todas horas)

Cuando estés viendo o escuchando un podcast, verás un nuevo icono con forma de tijera en la parte inferior de la pantalla. Al pulsarlo, se abre un editor sencillo donde puedes seleccionar el fragmento que te interesa —desde unos segundos hasta varios minutos— y crear un clip. Ese clip se guarda automáticamente en tu biblioteca de Spotify y, lo mejor, lo puedes compartir al instante con quien quieras.

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La gracia está en que ya no tienes que enviar un enlace con el minuto exacto y rezar para que el otro lo abra. Ahora basta con recortar la parte jugosa, guardarla y mandarla. La funcionalidad respeta el formato original del podcast: si es vídeo, el clip será vídeo; si es solo audio, se generará un fragmento de audio. Y como se almacena en tu perfil, también sirve para coleccionar momentos destacados o ideas que luego quieras recuperar.

Ojo al dato: las cuentas gratuitas también pueden usarlo. Spotify no ha puesto ninguna restricción de pago, lo cual es un movimiento inteligente para que la función se viralice rápido. El único requisito es tener la última actualización de la app, nada más.

Lo más gracioso del asunto, sin embargo, es que esta herramienta es un calco de aquella que YouTube lanzó hace tiempo y que acaba de eliminar por desuso. Google decidió que no merecía la pena mantenerla, y Spotify ha visto el hueco para colarse. Reciclar funciones que otros han tirado a la basura es una estrategia que puede salir muy bien o muy mal, pero tiene un punto de morbo innegable.

YouTube mató los clips por falta de engagement; Spotify los adopta con la esperanza de que los podcasts se vuelvan más compartibles y adictivos.

Rescatar la función que YouTube mató: genialidad o simple copia con suerte

La pregunta que flota en el ambiente es si esta tijera va a triunfar donde la de YouTube fracasó. Mi apuesta es que sí, y no porque la tecnología sea mejor, sino porque el contexto es distinto. Spotify lleva años empujando los podcasts como si fueran su segundo motor de ingresos, y cualquier cosa que facilite el boca a boca digital es oro puro para ellos. Además, al guardarse los clips en la biblioteca personal, la app fomenta un consumo recurrente que YouTube nunca llegó a explotar.

Hay que ser realistas: el botón tijera no va a cambiar la industria del audio, pero sí resuelve un problema cotidiano de quienes consumimos podcasts a diario. La implementación es limpia, no requiere tutoriales ni configuraciones raras, y eso en tecnología es media victoria. El mayor riesgo es que la gente no se acostumbre a recortar y que la función acabe olvidada en un rincón de la interfaz, como le pasó a YouTube.

Mientras tanto, Spotify sigue sumando armas para diferenciarse de Apple Podcasts y del propio YouTube. Si esta tijera sirve para que un episodio de tres horas se convierta en veinte clips virales en TikTok, habrán acertado de pleno.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Útil, directa y bien implementada, pero no es ninguna revolución. Copia lo que YouTube intentó sin éxito, aunque con mejor envoltorio y sin restringir el acceso gratuito. Si cuaja, será un pequeño golazo para los podcasters y los oyentes (y si no, siempre nos quedará la tijera para recortar memes).

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El resumen para vagos (TL;DR)