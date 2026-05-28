Vivienda asequible en Madrid: el Ayuntamiento adjudica más de 5.000 pisos desde 2019

Esta mañana el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid, la entidad pública que gestiona el parque de vivienda protegida), ha sorteado 290 pisos en régimen de alquiler asequible. Con esto se superan los 5.000 desde 2019: en total son 5.088 las viviendas adjudicadas en los dos mandatos de Almeida según el consistorio. El dato importa porque nueve de cada diez de esas viviendas se destinan a jóvenes y familias con hijos, los dos grupos con la soga al cuello en esta ciudad. Vamos al grano.

Las 290 viviendas se reparten por 15 de los 21 distritos. El 65 % (189) están en el barrio de El Cañaveral, en Vicálvaro, una promoción nueva llamada Cañaveral 13 con pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, garaje y trastero. La inversión ha sido de más de 40 millones (35,8 del Ayuntamiento y 4,5 de fondos europeos Next Generation). El resto se esparce por Centro, Villa de Vallecas, Villaverde, Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel y otros distritos: desde un piso suelto en Retiro hasta 4 en Barajas o 21 en Centro.

El delegado de Vivienda, Álvaro González, lo celebraba esta mañana recordando que Madrid construye el 17 % de las viviendas protegidas para alquiler sin opción a compra de toda España. Pero aquí nos interesa lo concreto.

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No es un sueño inalcanzable: estas viviendas existen y se asignan por sorteo cada pocos meses.

Quién puede optar a una de estas viviendas

Para participar en futuros sorteos hay que estar inscrito en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda de EMVS Madrid. El requisito clave es no ganar más de 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, la referencia oficial para ayudas). Traduciendo: para una pareja con dos hijos el tope está en unos 44.000 euros brutos al año. Para una persona sola, el límite ronda los 27.000 euros aproximadamente. No se pide nacionalidad específica, pero sí estar empadronado en Madrid.

La gran ventaja es el precio. El alquiler nunca supera el 30 % de los ingresos de la unidad familiar. Si ganas 1.500 euros netos al mes, pagarías como máximo 450 euros, muy lejos de los 1.400-1.500 que pide el mercado libre en muchas zonas. Eso sí, hay que estar atento a las convocatorias: el último plazo para inscribirse antes de este sorteo cerró el 30 de abril (el original municipal hablaba de un 31 de abril inexistente, un lapsus que ya hemos visto en otros boletines). Los nuevos plazos se actualizan en la web de EMVS Madrid.

¿Merece la pena? Lo que no te cuentan del alquiler asequible en Madrid

La cifra de 5.088 viviendas en siete años suena bien, pero Madrid tiene más de 3,3 millones de habitantes y un parque de vivienda pública que apenas alcanza las 10.000. La demanda multiplica la oferta: EMVS Madrid tiene más de 5.700 viviendas en distintas fases de desarrollo, pero la lista de espera es larguísima. Conseguir uno de estos pisos es casi como tocar la lotería, aunque sin truco: sorteo puro, retransmitido en directo y con resultados públicos al día siguiente en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento.

Ojo con la letra pequeña. El 60 % de las viviendas sorteadas son de nueva construcción, pero muchas están en barrios como El Cañaveral, con transporte público en construcción y servicios aún escasos. No es el centro, pero tampoco el infierno: desde ahí al centro en coche puedes tardar 30-40 minutos sin tráfico. Si dependes de la EMT, toca madrugar. El ahorro en alquiler puede compensar el coste en tiempo y gasolina. Además, los pisos incluyen garaje y trastero, lo que reduce gastos extras.

Comparado con el Bono Alquiler Joven estatal (250 euros al mes, con requisitos más restrictivos y sujeto a agotamiento de fondos), este sistema tiene la ventaja de que una vez adjudicado, el piso es tuyo mientras cumplas las condiciones y no tienes que renegociar cada año. Si eres joven y tu contrato laboral es estable, vale la pena intentarlo. Si eres autónomo con ingresos variables que un año superan el IPREM y otro no, mejor infórmate bien porque la revisión de la renta es anual y un repunte puede dejarte fuera.

Dónde y cuándo

Plazo: Inscripción permanente, sin fecha de cierre definitiva. Para cada sorteo suele haber una convocatoria con un mes de antelación. El último plazo cerró el 30 de abril de 2026.

Inscripción permanente, sin fecha de cierre definitiva. Para cada sorteo suele haber una convocatoria con un mes de antelación. El último plazo cerró el 30 de abril de 2026. Quién puede pedirlo: Personas empadronadas en Madrid cuyos ingresos no superen 3,5 veces el IPREM (aproximadamente 27.000 euros brutos al año para un adulto, 44.000 para una pareja con dos hijos).

Personas empadronadas en Madrid cuyos ingresos no superen 3,5 veces el IPREM (aproximadamente 27.000 euros brutos al año para un adulto, 44.000 para una pareja con dos hijos). Cuánto: Alquiler mensual que no sobrepasa el 30 % de los ingresos familiares netos. Por ejemplo, para un sueldo de 1.500 euros, un máximo de 450 euros al mes.

Alquiler mensual que no sobrepasa el 30 % de los ingresos familiares netos. Por ejemplo, para un sueldo de 1.500 euros, un máximo de 450 euros al mes. Dónde se solicita: En la web de EMVS Madrid, en la sección de registro de solicitantes. Allí se publican los resultados de cada sorteo y las próximas convocatorias.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)