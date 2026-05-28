Ana Belén zanja a Abascal: "Prefiero una democracia con Felipe VI que una república con Vox"

La aparición de la artista en el plató de 'La Noche de Aimar' no dejó a nadie indiferente. Fiel a su estilo, Ana Belén inició su participación interpretando una pieza musical con mucho simbolismo. Los espectadores pudieron escuchar los versos de 'España camisa blanca de mi esperanza', una letra que encierra un potente mensaje sobre la complejidad nacional y que reza textualmente: "España camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abrasa con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar".

Ana Belén sorprende con su firme postura sobre la república y la corona

Ana Belén sorprende con su firme postura sobre la república y la corona | Fuente: LaSexta

Durante el transcurso de la entrevista, el presentador quiso abordar la delicada cuestión institucional del país. Recordando que la progenitora de la invitada presenció en la Puerta del Sol la proclamación de la Segunda República, le planteó la posibilidad de llegar a ver una tercera.

🤔 ¿Verán los ojos de Ana Belén la tercera república?



💬 “Yo creo que no lo verán mis ojos, pero nunca se puede decir de este agua no beberé”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/dZH4xvxf7d — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 27, 2026

La artista reconoció que probablemente no lo verá, aunque advirtió: "Nunca se puede decir de este agua no beberé". Sin embargo, su entusiasmo por un cambio inmediato de modelo de Estado parece limitado, ya que aseguró: "Tampoco creas que me apasiona".

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Esta postura descolocó al conductor, quien admitió: "Te hacía por republicana" y, en otro momento similar, le reiteró: "Te hacía republicana". Lejos de evadir el debate constitucional, Ana Belén argumentó su posición desde un enfoque puramente pragmático. "No, sabes qué pasa, que una República depende, como todo", razonó. Para ella, el sistema en sí mismo no garantiza el bienestar de los ciudadanos, ya que "la democracia depende de qué presidente esté para que tengamos una vida aceptable o complicada".

Aimar Bretos formuló la pregunta clave del bloque político al decirle: "O sea que, entre un presidente de la república de Vox y Felipe VI, ¿tú te quedas con Felipe?". Ante este escenario hipotético, la respuesta de Ana Belén fue absolutamente inmediata, sentenciando el tema con un: "Sin duda".

Los inicios laborales de Ana Belén marcados por la necesidad familiar

Los inicios laborales de Ana Belén marcados por la necesidad familiar | Fuente: LaSexta

La carrera de Ana Belén despegó siendo apenas una niña, cuando una docente la impulsó a participar en un certamen radiofónico. A partir de ese momento, comenzó a encadenar grandes proyectos y a protagonizar "películas de niñas cantantes". Sus orígenes eran humildes, lo que determinó la actitud inicial de su entorno familiar ante este éxito repentino. "Mis padres, pobres, que no sabían nada de esto, dijeron 'pues vale'. Lo único que hacían era acompañarme", rememoró.

La responsabilidad económica recayó pronto sobre sus hombros, una presión que compartía con otras estrellas emergentes de la época. Recordando una conversación con otra gran figura del medio, desveló su realidad infantil al asegurar: "Teníamos muy presente que la prosperidad de nuestras familias dependía de nosotras".

Cómo no reconocer esta voz… ANA BELÉN ✨



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Asimismo, la chispa de su interés por los asuntos públicos surgió en este exigente entorno laboral. Según relató la propia cantante, su implicación ideológica nació de forma natural porque "esto viene por el trabajo". Al comenzar a "trabajar en el teatro con 15 años", rodeada de veteranos actores del escenario, forjó.

Pese a llevar décadas instalada en la cima del éxito nacional, Ana Belén confesó que la vulnerabilidad sigue siendo su compañera diaria de viaje. "Trabajamos con cosas muy, muy sensibles que al mismo tiempo, a mí por lo menos, me producen inseguridad. ¿Qué quieres que te diga?", expuso. La exigencia del sector cultural en nuestro país provoca un desgaste constante en los artistas, haciendo que perciba su carrera como un equilibrio muy precario, admitiendo que se siente permanentemente "en la cuerda floja".

La decepción comunista de Ana Belén y su temor frente a la dictadura

La decepción comunista de Ana Belén y su temor frente a la dictadura | Fuente: LaSexta

En el terreno estrictamente político, el reputado periodista quiso indagar sobre la actual militancia de la cantante, preguntándole: "¿Tú sigues siendo comunista?". Ana Belén no dudó en aprovechar la ocasión para detallar con suma precisión los motivos de su distanciamiento oficial de la formación de izquierdas.

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Todo ocurrió tras conocer los resultados electorales de la década de los ochenta. "Nosotros nos dimos de baja, suspendimos la militancia en el partido cuando, después de la debacle que tuvo el partido en el año 82, pedimos un congreso especial porque había que debatirlo y hacer autocritica y en todas las reuniones que hubo dentro del espectáculo y de la cultura, empezaron a decir que no se podía porque siempre había cosas previas más importantes", argumentó.

Ana Belén, en #LaNochedeAimar



🗨️ “Yo soy una mujer esperanzada, conscientemente esperanzada”.



🗨️ “Hay que militar en la esperanza, en la alegría, en lo bueno”. pic.twitter.com/gBMIdSMGk7 — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 27, 2026

La negativa de las altas esferas a realizar un necesario examen de conciencia motivó su salida irrevocable. "Entonces, yo, que nunca me significo, salí y dije que como siempre había cosas previas que solucionar que un congreso extraordinario, iba a suspender ni militancia hasta ese congreso llegase", narró sobre aquel tenso momento de ruptura que generó "un silencio y hasta ahora".

No obstante, se preocupó por aclarar que sus principios sociales permanecen intactos en la actualidad, afirmando: "Ningún dolor me es ajeno y eso tiene mucho que ver con la educación de mis padres".

Analizando el panorama social contemporáneo, la artista mostró una profunda preocupación por la creciente banalización del pasado totalitario español. "La memoria es muy importante para saber de dónde venimos", sentenció ante las cámaras.

Al referirse a las nuevas generaciones que relativizan la etapa franquista, lanzó una advertencia asegurando que en la actualidad "estamos coqueteando y frivolizando con la figura del dictador". Frente al argumento histórico recurrente de las diversas infraestructuras creadas durante el régimen autoritario, fue tajante al responder: "Eso que dicen de que Franco hizo pantanos... y si no hubiera sido él, hubiera sido otro presidente, evidentemente".

Para la intérprete madrileña, este preocupante fenómeno de blanqueamiento tiene una raíz muy clara en las aulas y en las propias familias. "Yo creo que eso parte de la educación y, quizá, de una sobreprotección, de no explicarles bien la historia", concluyó.

Ana Belén rinde homenaje a sus sólidas amistades y su duradero matrimonio

Ana Belén rinde homenaje a sus sólidas amistades y su duradero matrimonio | Fuente: LaSexta

La conocida actriz María Barranco apareció sorpresivamente en pantalla para dedicarle unas hermosas palabras a su idolatrada compañera. "Ana, mi vida, quiero decirte que eres de las mejores cosas que me han pasado en la vida, tú eso ya lo sabes, pero yo siempre quería ser Ana Belén, como todo el país", arrancó el mensaje.

Barranco recordó el rodaje cinematográfico que cruzó sus caminos hace ya cuatro décadas, consolidando un vínculo verdaderamente férreo. "Quiero decirte que en esa película tuvimos que hacer de amigas íntimas y lo hicimos muy bien en imagen, pero fuera de la cámara también y llevamos ya 40 años...", destacó la andaluza. Conmovida por este gesto, Ana Belén correspondió al afecto de inmediato, asegurando que: "María forma parte de mi familia, no sabes hasta qué punto".

🗨️ “Si yo conseguía ser un poco lo que Marisol había sido, yo podría darles una mejor vida a mis padres”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/KYsDEjfqj4 — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 27, 2026

Para poner el cierre a la intervención, la conversación abordó su larguísima y exitosa relación con el reconocido cantante Víctor Manuel. Ante la curiosa cuestión del presentador sobre: "¿Se puede admirar a tu pareja después de 50 años?", ella fue rotunda indicando que: "Sí, no solo se puede, es necesario", añadiendo posteriormente en tono romántico que: "Víctor me ha dado miles de razones para seguir admirándole". Mantener la convivencia exige sacrificios mutuos constantes, un aspecto que abordó con absoluta madurez al explicar que: "en una relación, evidentemente, compartir significa eso, ceder, acotar...". Este aprendizaje vital requiere tiempo y paciencia, ya que: "Esto es algo que vas aprendiendo en la medida en que vas viviendo con esa persona, hasta dónde cedes lo que quieres compartir".

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👤 Aimar Bretos: “¿Por qué harías huelga hoy?”

👤 Ana Belén: “Por muchísimas cosas”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/AhxhMpc5vO — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 27, 2026

Para la icónica artista, mantener una cuota de independencia dentro del matrimonio ha sido la auténtica clave de su éxito en pareja. Subrayó que "la habitación propia es muy importante para las mujeres y Víctor es muy respetuoso". Además, detalló la inmensa naturalidad de este proceso al puntualizar que: "Cada uno tiene su espacio y esto es algo que no tuvimos un diálogo cuando nos fuimos a vivir juntos, es algo que fuimos aprendiendo". El broche de oro de la entrevista llegó con un cruce de palabras.

El presentador le comentó: "Se te ponen los ojos tan bonitos cuando hablas de él". Restándole importancia con una sonrisa modesta, la intérprete soltó un: "¿Tú crees?, es el maquillaje", a lo que Aimar Bretos cerró el encuentro replicando: "No creo, los ojos no se maquillan".