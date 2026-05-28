La denunciante de Rafa Mir relata la doble agresión sexual en el juicio

La joven de 21 años que denunció a Rafa Mir por agresión sexual ha contado en la Audiencia de Valencia cómo el futbolista le metió los dedos y la tocó sin su consentimiento. Un testimonio duro, desgarrador y con detalles muy concretos que ha marcado la primera sesión del juicio.
La denunciante narró que la noche del 31 de agosto de 2024 conoció a Mir en la discoteca Mya de Valencia sin saber quién era. Se dieron «algunos besos» y luego el grupo se fue a la casa del jugador en Bétera. Pero lo que empezó como una fiesta con piscina acabó en dos episodios de agresión sexual, según su relato.
El testimonio que ha dejado helada a la sala
«Me cogió para tirarme a la piscina y le dije que no, pero igualmente me tiró», declaró. Dentro del agua, Rafa Mir la sujetó: «Yo quería salir, pero no me dejaba. Me cogió de la cara para que lo besase. Me abrazaba y no podía moverme». Según la declaración, el futbolista le tocó todo el cuerpo, las nalgas y acabó metiéndole uno o dos dedos en la vagina. La víctima afirmó que le pidió que parara porque le costaba respirar.
El segundo episodio ocurrió cuando ella intentó irse para buscar sus cosas. «Volvió a besarme y a meterme los dedos. Me tocó todo el cuerpo y me costaba respirar», repitió, visiblemente afectada. La fiscal ha calificado los hechos como un delito de agresión sexual y otro de lesiones, y pide seis años de prisión para el jugador.
El relato de la denunciante es tan gráfico que cuesta leerlo sin sentir un escalofrío.
El otro acusado y lo que viene ahora
En el banquillo también se sienta el futbolista Pablo Jara, amigo de Mir, para quien la Fiscalía solicita tres años de cárcel por presuntamente manosear a una segunda joven de 25 años. Esa otra víctima declaró que Jara le hizo tocamientos hasta en tres ocasiones en la piscina pese a sus reiteradas negativas. La acusación pública reclama además una indemnización de 64.000 euros para la denunciante principal por los daños morales y las lesiones sufridas.
El juicio continúa en los próximos días con más testigos y las declaraciones de los acusados. Rafa Mir, que en el momento de los hechos jugaba en el Valencia CF y ahora milita en el Elche CF, escuchó el relato sin hacer declaraciones públicas por ahora.
Visto lo escuchado en esta primera jornada, el caso recuerda inevitablemente a otros escándalos que han sacudido el fútbol español, desde el juicio a Dani Alves hasta el beso no consentido de Rubiales, aunque cada uno con sus circunstancias propias. La diferencia aquí es que la agresión se produjo en un entorno privado y con un relato tan detallado que la Audiencia de Valencia tendrá que valorarlo con mucho cuidado. Habrá que estar atentos a las próximas sesiones.
El chisme en 3 claves (TL;DR)
- 👀 ¿Quiénes son los protagonistas? Rafa Mir, exjugador del Valencia y actual del Elche, y una joven de 21 años que lo denunció por agresión sexual.
- 🔥 ¿Cuál es el drama? El testimonio de la víctima en el juicio ha sido estremecedor: describe dos agresiones con penetración digital sin consentimiento en la casa del futbolista.
- 📲 ¿Por qué todo internet habla de esto? Porque el fútbol español suma otro caso judicial grave con un jugador conocido, y la crudeza del relato ha generado una enorme reacción en redes.