Problemas para Sam Altman: los puntos clave donde Google Gemini está superando a ChatGPT

Sam Altman, el CEO de OpenAI, se encuentra preocupado ante un problema que no deja de crecer en su compañía, y es que se ha encontrado con una gran competencia en el terreno de la inteligencia artificial. Google Gemini se ha convertido en el principal rival de ChatGPT, hasta el punto de que está superándolo en varios puntos clave.

El chatbot de IA desarrollado por Google está viviendo un gran impulso, en gran parte gracias a la decisión de la compañía de Mountain View de integrar su inteligencia artificial en todo su ecosistema, pero también por los grandes avances que ha llevado a cabo en ciertas tareas y funciones. Desvelamos los puntos en los que Gemini ya es mejor que ChatGPT.

SAM ALTMAN TIENE EN GOOGLE GEMINI AL GRAN ENEMIGO DE CHATGPT

Sam Altman, el CEO de OpenAI, se encontró con un proyecto exitoso tras comprobar cómo ChatGPT se hizo tremendamente popular al ser la primera gran apuesta para democratizar el acceso a los sistemas de inteligencia artificial.

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Sin embargo, el resto de grandes tecnológicas no se quedaron de manos cruzadas y comenzaron a desarrollar sus propias soluciones, de manera que cada vez se está encontrando con una mayor competencia. Pese a que ChatGPT lideró la revolución de la IA, ahora se encuentra con un duro contrincante de la mano de Google Gemini.

Este problema es aún mayor para Sam Altman tras el acuerdo histórico entre Google y Apple para llevar Gemini a Siri, un duro revés para ChatGPT que ha visto cómo la competencia ha dado un enorme paso para comenzar a ser la opción preferida por millones de personas en todo el planeta.

Sin embargo, no es el único problema para OpenAI, ya que ChatGPT se está viendo superado en otros aspectos por parte de la solución de Google.

GOOGLE GEMINI QUIERE SUPERAR A CHATGPT

Fuente: Unsplash

Mientras ChatGPT fracasa en tareas cotidianas, estamos comprobando cómo Google Gemini está ganando cada vez más terreno a un ChatGPT que durante mucho tiempo fue el líder indiscutible a la hora de hablar de inteligencia artificial generativa.

Poco a poco todo está cambiando, y más allá de que Apple haya decidido apostar por Google Gemini, hay otros aspectos en los que OpenAI está perdiendo la batalla con respecto a la compañía de Mountain View.

Muchos expertos aseguran que Gemini supera a ChatGPT en pruebas de razonamiento avanzado y tareas de varios pasos, y es lo que está provocando un éxodo de desarrolladores, empresas y usuarios profesionales que empiezan a abandonar el servicio de OpenAI para llegar al de Google.

Esto no significa que OpenAI esté condenada al fracaso, ni mucho menos. Es más, ChatGPT continúa siendo una referencia a nivel mundial, pero lo que es seguro es que Gemini ha conseguido igualarlo e incluso superarlo en muchos aspectos.

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GEMINI Y EL SOPORTE DE UN GIGANTE TECNOLÓGICO

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Son muchas las personas que están borrando ChatGPT por este motivo, pero es innegable que una de las grandes ventajas a favor de Gemini radica en que tiene detrás a un gigante tecnológico como es Google. Y es que, aunque OpenAI ha crecido enormemente en los últimos años, lo ha hecho principalmente apoyado en el desarrollo desde su modelo de IA.

La compañía dirigida por Sam Altman mantiene una gran batalla con Google por liderar los chatbots de inteligencia artificial, pero Gemini cuenta con la gran ventaja de que es parte de un enorme ecosistema de aplicaciones y servicios.

De hecho, una prueba de ello es que Gemini llegará incluso a los iPhone de Apple, lo que se suma a otras de sus funciones interesantes. Es una IA integrada en servicios populares de la compañía como Gmail o Docs, sin olvidar el propio buscador de Google.

Todo ello lleva a que este chatbot de Google esté cada vez más presente en nuestro día a día y esa es una gran ventaja con respecto a ChatGPT.