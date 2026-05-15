Hiba Abouk: "No sé si casarme o acostarme con Florentino Pérez"

La emisión del jueves 14 de mayo nos trajo una invitada de lujo a 'La Revuelta' que no dejó a nadie indiferente. Hablamos de Hiba Abouk, quien se sentó por primera vez junto a David Broncano para hablar largo y tendido de su presente profesional y, de paso, enfrentarse a las singulares dinámicas del espacio.

La esperada visita de Hiba Abouk al programa de David Broncano

La esperada visita de Hiba Abouk al programa de David Broncano | Fuente: RTVE

David Broncano (41 años) inició la emisión de Televisión Española con su ya clásico monólogo de humor, interactuando con las personas del público que aceptan el peculiar reto de meterse en la bañera o subirse al bidé del decorado.

Antes de dar paso a Hiba Abouk, el equipo conversó con un joven espectador que aseguraba llevar "27 horas sin dormir" debido a un reciente y pesado viaje desde Colombia. Tras este calentamiento previo en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, llegó el gran turno de recibir a la protagonista absoluta de la noche. La actriz, de 39 años y raíces tunecinas y libias, acudió al espacio para presentar oficialmente su último gran proyecto profesional.

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El NADAPLETE de Hiba Abouk en este mes👌 #LaRevuelta pic.twitter.com/rbCEFVWpkV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 14, 2026

Se trata de la obra de teatro 'Cucaracha', un nuevo reto escénico donde comparte protagonismo con la actriz Esther Acebo y que tiene previsto su gran estreno para el inminente mes de junio. Durante la amena charla inicial, Hiba Abouk detalló cómo se prepara físicamente para afrontar este tipo de desafíos tan exigentes sobre las tablas. Confesó que realiza un duro entrenamiento funcional entre "tres" y "cinco" días a la semana.

El dilema íntimo con Florentino Pérez que revolucionó el plató

El dilema íntimo con Florentino Pérez que revolucionó el plató | Fuente: RTVE

El momento cumbre de la noche llegó cuando Broncano decidió alterar la estructura tradicional de la entrevista. Tomando el testigo de la invitada del día anterior, Inma Cuesta, el presentador retó a Hiba Abouk a participar en el nuevo juego del espacio.

El conductor del programa lanzó el órdago a su invitada: "Tienes que elegir entre Florentino Pérez, la actriz Sydney Sweeney y Lucas de Andy y Lucas". La reacción de la conocida intérprete fue de absoluta estupefacción inicial. Tras unos segundos de genuina duda, comenzó su descarte en voz alta: "Descarto al tercero... No sé si casarme o follarme a Florentino".

No descartemos que Florentino convoque una nueva rueda de prensa para responder a Hiba 😅 #LaRevuelta pic.twitter.com/gShFIFigkD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 14, 2026

La cómica situación provocó un alboroto generalizado en el plató, mientras la invitada intentaba ordenar sus prioridades. "Estoy ahí ahí porque vaya lío. Me follo a Florentino y me caso con Sydney", resolvió finalmente. Para rematar la anécdota y dejar clarísima su postura ante este supuesto tan surrealista, Hiba Abouk añadió: "Descarto a Lucas, me casaría con Sydney Sweeney y tendría una noche de sexo con el presidente del Real Madrid, como anécdota, por una buena historia, lo que haga falta".

Las reflexiones amorosas y espirituales de Hiba Abouk

Las reflexiones amorosas y espirituales de Hiba Abouk | Fuente: RTVE

Broncano quiso indagar sobre el extenso historial sentimental de Hiba Abouk, preguntándole qué porcentaje de sus relaciones pasadas desearía no haber vivido jamás. Lejos de evadir la peliaguda cuestión, la actriz sorprendió a todos.

"Suerte no sería palabra. Un 45%. Rozando el límite de la mitad de mi vida", calculó la intérprete. No obstante, quiso matizar esta cifra, demostrando una actitud muy madura frente a los inevitables fracasos amorosos. Explicó a la audiencia que: "Me podría haber ahorrado un 45% de ellas, pero se aprende también", asumiendo que los errores siempre forman parte del crecimiento humano.

El historial de anécdotas de Grison con la policía es sensacional 💎 Siempre en deuda con los Simpsons 🫡 #LaRevuelta pic.twitter.com/nn3OJYsnvT — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 14, 2026

Para profundizar en esta visión analítica de su propio pasado sentimental, Hiba Abouk argumentó que nadie tiene certezas al iniciar un romance. "A priori no lo sabes. Pero bueno, al final de estas cosas se saca siempre un aprendizaje. Algo sacas siempre. Yo soy muy positiva en ese sentido", sentenció. Minutos después, recalcó: "A priori no lo sabes. Todo viaje de este tipo tiene su aprendizaje. Siempre sacas algo y soy muy positiva en ese sentido".

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Como manda la tradición inquebrantable en el formato de RTVE, la visita no podía concluir sin abordar las dos cuestiones más icónicas de la televisión actual. El presentador hizo la primera interrogante económica: "¿Patrimonio total, dinero en el banco?". La invitada manejó la situación con suma elegancia, priorizando el bienestar de su círculo familiar sobre las cifras exactas. Su respuesta fue rotunda: "Lo justo para vivir. Menos que tú. Pero bien, ni a mis hijos ni a mí nos falta nada".

Pues si el primer regalo llevaba "ALGO", te acabas comiendo el segundo regalo 🪳 #LaRevuelta pic.twitter.com/CPuggQoj1p — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 14, 2026

A continuación, llegó el momento de repasar su actividad sexual reciente. "¿Y relaciones, en el caso real, en el último mes? Espero que haya sido bueno", indagó Broncano. En este punto de la conversación, Hiba Abouk reveló la profunda etapa de calma: "Estoy en un momento muy espiritual. Cero. He querido preservar la energía hasta que llegue la persona adecuada. Mi cuerpo es mi templo", confesó.