Inspiración tecnológica: captan una señal inédita en el cerebro humano que cambiará la informática

La ciencia no deja de evolucionar y nos lleva a encontrar inspiración tecnológica en algunos hallazgos claves, como el de unos científicos que han conseguido captar una señal inédita del cerebro humano que cambiará la informática para siempre, y que puede marcar el camino a seguir en el terreno de la neurociencia.

Aún hay distintos aspectos por resolver con respecto a esta señal nunca antes vista, pero los especialistas están convencidos de que este hallazgo en el cerebro humano puede llegar a ser clave de cara a servir como inspiración para los futuros sistemas de inteligencia artificial.

EL NUEVO HALLAZGO DEL CEREBRO QUE INSPIRA LA INFORMÁTICA DEL FUTURO

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La neurociencia sigue evolucionando y los científicos siguen encontrando importantes hallazgos que pueden cambiar el entendimiento de un órgano tan importante como el cerebro humano, donde un grupo de científicos ha sido capaz de captar una señal nunca antes vista.

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Este hecho es todo un acontecimiento desde el punto de vista del conocimiento, pero en este caso no se trata de un simple dato que pueda generar cierto interés, sino de un descubrimiento que, según sus responsables, puede marcar un antes y un después en la informática del futuro.

Según los expertos, este hallazgo puede inspirar tecnologías totalmente nuevas, con una serie de innovaciones que pueden alterar la ciencia del cerebro humano en los próximos años. Sin embargo, para conocer cómo puede afectar a la informática futura, es clave conocer en qué consiste este experimento.

EL CEREBRO OCULTA SECRETOS PARA LOS CIENTÍFICOS

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Ahora que sabemos por qué el cerebro nos impide actuar aunque sepamos qué hacer, los neurocientíficos siguen trabajando en el estudio de las neuronas y cómo estas se comunican las unas con las otras a través de señales eléctricas.

Estos impulsos, que se denominan potenciales de acción, se entienden principalmente como fenómenos mediados por el sodio, un ion que entra y sale de las neuronas para provocar cambios rápidos en el voltaje de sus membranas.

Sin embargo, ahora un equipo de científicos ha detectado en el tejido cerebral humano un patrón de señalización que se aleja del modelo clásico. El estudio se ha realizado con muestras obtenidas durante cirugías por epilepsia y otros procedimientos clínicos.

A través de ello han encontrado la existencia de lo que los investigadores denominan potenciales de acción dendríticos mediados por calcio (dCaAP por sus siglas en inglés, dendritic calcium action potentials), como se recoge en PNAS.

UN HALLAZGO INESPERADO QUE CAMBIA LA INFORMÁTICA

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La ciencia ha demostrado que el cerebro elige el autoritarismo para evitar la presión psicológica y, al mismo tiempo, este descubrimiento empuja a pensar que este hallazgo puede ser clave en la informática y tecnología del futuro.

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Aunque en un principio puede parecer un descubrimiento científico de tantos en los que los especialistas dan datos que realmente solo pueden ser aprovechados por otros especialistas, en este caso sus implicaciones van más allá de la neurociencia.

De hecho, los propios expertos han insistido en la importancia del hallazgo que han conseguido encontrar en su análisis del cerebro humano, en primer lugar porque esto afecta a la lógica tal y como la conocemos.

Según sus autores, las dCaAP permiten que una sola neurona realice operaciones lógicas más complejas de las que se creían, dejando así de ser componentes "simples" y abriendo las puertas a que sean mucho más sofisticadas de lo que se pensaba.

Es ahí precisamente donde aparece en escena la informática y la tecnología, ya que la mayoría de los sistemas actuales de inteligencia artificial se encuentran inspirados en una visión reduccionista del cerebro.

Esto implica que la existencia de señales mixtas sodio-calcio podría inspirar nuevas arquitecturas de IA que sean capaces de realizar operaciones mucho más complejas que las actuales. Este descubrimiento puede marcar una nueva era en la informática, con nuevos desarrollos de hardware.