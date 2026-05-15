Los pantalones anchos de Lidl por 8,99 €: el básico de algodón perfecto para el verano

Reconócelo, en cuanto suben las temperaturas te da una pereza horrible pensar en qué ponerte. Y si además buscas algo cómodo, fresco y que no te cueste un riñón, la misión parece imposible. Pues mira, Lidl acaba de sacar el pantalón que te va a solucionar el verano entero sin despeinarte.

Unos pantalones anchos que gritan verano (y comodidad)

Hablo de los nuevos pantalones anchos de algodón de su colección de moda para mujer. Son de talle alto y están confeccionados en 100 % algodón, por lo que resultan muy suaves al tacto y transpiran una maravilla. La pernera ancha tiene ese efecto ligeramente arrugado que está tan de moda este año, nada de plancha necesaria. Vienen con bolsillos laterales bien disimulados (un puntazo) y la cintura es elástica, con una cinta fina para fruncir y ajustar a tu antojo. Además, los tienes en tres colores básicos y atemporales: beige, un tono terracota suave y un blanco roto súper combinable. El precio es lo mejor de todo: 8,99 euros en la web oficial de Lidl. Por ese precio, casi que dan ganas de comprar los tres colores.

Lo mejor es que son súper fresquitos para los días de calor. El algodón transpira de verdad, nada de pasar calor con materiales que parecen plástico.

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Cómo combinarlos sin romperte la cabeza

La verdadera gracia de estos pantalones es que te sirven para casi cualquier plan. Con una camiseta blanca de algodón y unas sandalias planas, tienes un look de fin de semana que respira verano. Si quieres un rollo más urbano, haz como la influencer Agostina Saracco que combinó unos pantalones anchos muy parecidos con una camiseta negra, una chaqueta biker y bailarinas con detalle metalizado. El resultado es cómodo, tiene personalidad y no requiere malabares con el armario. También funcionan genial con alpargatas de cuña o incluso con unas zapatillas blancas para el día a día. La cintura elástica permite llevarlos por dentro de la camiseta o sueltos, según lo que más te favorezca.

Yo ya los he probado en color beige y son un acierto. La caída de la tela me ha sorprendido para bien. La cintura no aprieta nada y el tejido no transparenta, algo que con pantalones blancos baratos es todo un logro.

¿Merecen la pena por 8,99 euros? Nuestra opinión

Si miramos el mercado de la moda low cost, unos pantalones anchos similares en Zara o Mango pueden costar entre 19 y 29 euros, que tampoco es una fortuna, pero la diferencia con estos 8,99 euros se nota. Lidl ya nos ha dado alegrías otras temporadas: recordemos las camisetas de lino que arrasaron el verano pasado o los vaqueros slim que parecían de marca. Esta vez creo que han vuelto a acertar. No encontrarás un acabado de lujo — las costuras son normales y el algodón no es el más grueso —, pero para el día a día aguantan bien los lavados y resultan muy cómodos. Si buscas un pantalón fresquito que te saque del apuro y no quieras gastar, este es una compra redonda.

Eso sí, la sección de moda de Lidl suele tener existencias limitadas: cuando se agota, no hay reposición. Ah, y un aviso: aunque no es una oferta temporal, en la web de Lidl a veces los precios pueden variar o aplicar descuentos puntuales, así que conviene echar un vistazo rápido.

🛒 Directo al grano

Precio: 8,99 €. Fecha de la promo: precio habitual (no es oferta temporal, pero el producto está sujeto a disponibilidad). Sección donde encontrarlo: en la sección de moda mujer de la web de Lidl o en tiendas físicas.