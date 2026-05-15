El fin del IVA reducido en luz y carburantes: cuánto más pagarás desde el 30 de junio

La tregua fiscal se acaba. Desde el 30 de junio, la electricidad y los carburantes recuperarán el IVA de antes de la crisis energética, según han adelantado los técnicos de Hacienda a Transporte Profesional. Traducido a tu bolsillo: la factura de la luz subirá de media entre dos y tres euros al mes por cada 50 euros que pagues ahora, y llenar el depósito te costará entre siete y ocho euros más de lo que pagas hoy con el IVA reducido.

Cuánto vas a pagar más por la luz a partir de julio

Vamos al detalle. El IVA actual de la electricidad es del 5% para la mayoría de los hogares, gracias a una rebaja temporal que empezó en 2022. Cuando esa rebaja desaparezca el 30 de junio, la mayoría de los contratos domésticos volverán al 10% de IVA (si tu potencia contratada es de hasta 10 kW) o al 21% si superas esa potencia. Para el hogar medio, con una factura de 50 euros, el incremento será de 2,38 euros al mes. Es decir, unos 28,56 euros más al año.

No parece mucho, pero sumado a otros gastos que también se encarecen, la broma se nota. Si además usas coche, la subida en el surtidor es más dolorosa. El IVA de la gasolina y el diésel pasará del 5% al 21%. Llenar un depósito de 50 euros pasará a costarte 57,62 euros. Casi ocho euros más cada vez que repostes. Si lo haces dos veces al mes, hablamos de más de quince euros extra al mes.

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Por qué desaparece la rebaja y quién se lleva la peor parte

La rebaja del IVA a la energía y los carburantes fue una medida de emergencia que se aprobó en 2022 por la guerra de Ucrania y se fue prorrogando con cuentagotas. Ahora el Ejecutivo opta por no renovarla. La razón oficial: la inflación está más controlada y la recaudación fiscal necesita volver a la normalidad.

Los más afectados serán quienes tengan pocos ingresos y dependan del coche para trabajar o vivan en zonas con inviernos duros y calefacción eléctrica. Las familias con rentas bajas notarán la subida de la luz de forma más acusada, porque el gasto energético pesa más en su presupuesto. Y los autónomos que usan el vehículo a diario verán cómo el combustible se come un bocado más de su caja.

Una ayuda 'temporal' que duró cuatro años: ¿y ahora qué?

El IVA superreducido para la energía se implantó como una curita de urgencia. Pero se ha alargado tanto que muchos jóvenes ni recordaban que el tipo normal era más alto. Ha sido un alivio, sí, pero también un parche. La realidad es que el precio de la electricidad en el mercado mayorista sigue bailando, y la factura de la luz no se calma del todo.

Comparado con otros países europeos, España ha sido generosa con las rebajas fiscales, pero ahora toca volver a la casilla de salida. La pregunta incómoda es si el momento elegido es el adecuado, con la cuesta de enero aún reciente y muchos alquileres ahogando a los menores de 35. Lo cierto es que el 30 de junio será otro pequeño pellizco a la cartera.

En la práctica, bucear entre tarifas eléctricas o plantearte una tarifa plana de repostaje puede ayudarte a amortiguar el golpe. También es un buen momento para revisar si tu potencia contratada es la correcta o si un pequeño ajuste te ahorra más en el día a día.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: La supresión de la rebaja entra en vigor el 30 de junio de 2026.

La supresión de la rebaja entra en vigor el 30 de junio de 2026. Quién se ve afectado: Todas las personas con contrato de luz en hogares de hasta 10 kW (la mayoría) y cualquier conductor que reposte carburante.

Todas las personas con contrato de luz en hogares de hasta 10 kW (la mayoría) y cualquier conductor que reposte carburante. Cuánto sube: En la luz, el IVA vuelve del 5% al 10% habitual (unos 2,4 € más por cada 50 € de factura). En los carburantes, del 5% al 21% (unos 7,6 € más por cada 50 € de repostaje).

En la luz, el IVA vuelve del 5% al 10% habitual (unos 2,4 € más por cada 50 € de factura). En los carburantes, del 5% al 21% (unos 7,6 € más por cada 50 € de repostaje). Dónde se consulta: La medida se aplicará de forma automática; puedes ver tu nueva factura en la compañía eléctrica o en el surtidor. El BOE recogerá el fin de la prórroga o la falta de renovación.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)