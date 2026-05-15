'The Punisher: One Last Kill' me ha convencido: Frank Castle merece su propia película en el UCM

Lo de Marvel con Frank Castle empieza a parecerse a esa relación tóxica que nunca termina de funcionar, pero que de vez en cuando te regala una noche de pasión desenfrenada. The Punisher: One Last Kill es exactamente eso: 50 minutos de redención ultraviolenta que te dejan con ganas de más y la certeza de que este personaje se merece un salto de nivel.

Jon Bernthal no ha soltado el chaleco antibalas. El especial de Disney+, inspirado en el cómic 'Welcome Back, Frank', vuelve a sumergir al vigilante en el trauma de haber perdido a su familia, pero esta vez con un enfoque más crudo y menos contemplativo. La primera mitad es un viaje por la mente rota de Castle, con una interpretación que roza la excelencia.

50 minutos de ultraviolencia que por fin entienden a Frank Castle

La premisa es simple: Ma Gnucci pone precio a la cabeza de Castle y todos los sicarios del barrio acuden a cobrar. La segunda mitad es un festival de acción que recuerda a John Wick, con coreografías marciales que Marvel no se había atrevido a filmar hasta ahora. Hay algún efecto digital que canta un poco, pero la contundencia de las peleas compensa.

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Personalmente, la parte introspectiva me ha parecido necesaria para cimentar el personaje, aunque entiendo a quien diga que ya hemos visto a Frank sufrir por lo mismo demasiadas veces. Lleva años estancado en ese dolor, tanto en Netflix como en The Punisher de Disney+. La clave está en que aquí no solo se lamenta: empieza a canalizar la rabia hacia algo que no es autodestrucción.

Lo que ya hemos visto mil veces (y lo que no)

Seamos honestos: el UCM ha exprimido el origen trágico de Castle hasta la extenuación. En Daredevil: Born Again, en la serie de Netflix... cada aparición es un nuevo bucle de flashbacks de la familia. Pero One Last Kill tiene la inteligencia de usarlo como trampolín: el clímax no es un duelo final contra sus demonios, sino una declaración de principios. Frank Castle acepta quién es y sale a hacer lo que mejor sabe hacer.

Aquí no hay redención edulcorada ni moraleja de tres al cuarto. Es un tipo roto que decide seguir rompiendo cosas. Y ese tono, entre nihilista y práctico, es justo el que permitiría una película en condiciones. Si Marvel quiere explorar su lado más oscuro —y vaya si tiene material con los cómics MAX—, este es el camino.

¿Por qué Marvel debería dar el paso a la pantalla grande?

Ya lo hemos visto con Deadpool y con Logan: cuando Marvel Studios suelta lastre y se permite la calificación para adultos, el resultado suele ser memorable. Una película de The Punisher al estilo de John Wick o The Raid no es una fantasía: hay decenas de arcos argumentales en los cómics que funcionarían sin depender del trauma familiar. La cuestión es si Kevin Feige se atreve a dar luz verde a un proyecto que no pasaría el filtro del público infantil.

Con el estreno de Spider-Man: Brand New Day en julio, donde veremos a Frank Castle en pantalla grande, la oportunidad está servida. Un spin-off en condiciones, alejado del corsé narrativo de las series de Disney+, podría ser la tabla de salvación para un personaje que lleva años pidiendo a gritos su momento. Después de One Last Kill, creo que se lo ha ganado.

El resumen para vagos (TL;DR)