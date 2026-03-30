Oyarzabal, el hombre de la mejor Real Sociedad

​Mikel Oyarzabal marca los tiempos de la Real Sociedad con la precisión de quien conoce cada rincón de Zubieta. No hay espacio para la épica barata ni para los discursos vacíos que suelen inundar el fútbol moderno. En San Sebastián, el optimismo ha pasado de ser una simple sospecha a una obligación clasificatoria, pero el capitán prefiere mantener el contacto con el suelo.

La Champions League está a seis puntos y la final de Copa contra el Atlético de Madrid asoma en el horizonte como el gran hito del año, pero para Oyarzabal, el fútbol se conjuga exclusivamente en presente. Sin rodeos.

​La Real de Pellegrino Matarazzo ha mutado de forma evidente en los últimos meses. De mirar de reojo y con cierto temor los puestos de peligro, a sentir de nuevo el aliento de Europa en la nuca.

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Es el cambio de dinámica que define a los bloques que saben sufrir y transformarse bajo presión. Oyarzabal lo explica con la sencillez del que ha visto pasar muchos inviernos en el club: hace apenas dos meses el discurso externo coqueteaba con el descenso; hoy, la ambición es otra radicalmente distinta. Pero el método de trabajo no cambia ni un milímetro. Pies en el suelo. Rival a rival. El resto es literatura para llenar páginas.

Mikel Oyarzabal sigue pensando en cerrar la temporada con la Real Sociedad con una clasificación a Europa Fuente:RS

​El delantero no esconde que la UEFA Champions League es el territorio donde la Real se siente verdaderamente viva, donde el club alcanza su techo competitivo. Recordar aquel partido contra el Inter en Anoeta no es un mero ejercicio de nostalgia, sino una demostración de hambre renovada. "Es otra historia", reconoce el eibarrés con la mirada puesta en el futuro cercano. Es el club de su vida compitiendo en el escaparate de los elegidos, una sensación que define como única. Para Mikel, jugar la máxima competición europea con la camiseta txuri-urdin es la recompensa justa al trabajo silencioso de toda una estructura. No se trata solo de prestigio internacional; se trata de un sentimiento de pertenencia que pocos jugadores pueden explicar hoy en día.

​Sin embargo, el gran examen de madurez para este grupo llegará en la final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid no es un rival que conceda licencias ni regalos, y Oyarzabal es plenamente consciente de la exigencia física y mental que supondrá ese choque en Sevilla. Pero el respeto no debe confundirse con el miedo. El capitán es tajante en su mensaje al vestuario y a la afición: la Real tiene fútbol y argumentos de sobra para dar un susto a cualquiera, incluido el equipo del Cholo Simeone. No hay por qué restarse valor ni acudir a la cita con complejo de inferioridad. Una final es un ecosistema cerrado, un partido de alta tensión donde los nervios son inevitables, pero deben ser manejables. Oyarzabal apuesta por la psicología del trabajo diario frente a la del pánico escénico. Es mejor trabajar pensando en positivo que dejarse arrastrar por esa costumbre tan arraigada en el entorno de ponerse siempre en lo peor antes de tiempo.

​El reciente bache en Villarreal funcionó como una advertencia necesaria, un recordatorio de que en esta liga nadie regala el aire y que cualquier despiste se paga caro. Oyarzabal es el primero en hacer autocrítica y admitir que aquel no fue su mejor día ni el del equipo. Pero el grupo ha sabido reaccionar y dar el paso al frente necesario en el momento crítico. Con un calendario propicio que invita a la esperanza y la plantilla recuperando sensaciones tácticas, la Real Sociedad afronta este tramo final de la temporada con la guardia alta y el colmillo afilado.

​Oyarzabal quiere más. No necesita grandes proclamas ni frases hechas para consumo rápido en redes sociales. Le basta con su oficio, su entrega en cada disputa y la certeza de que, si el equipo mantiene la calma interna, el premio llegará por su propio peso. En un fútbol lleno de voces que no dicen nada y análisis superficiales, el capitán de la Real prefiere que hable el césped. Con paciencia, con rigor y con la mirada fija en esa Copa que espera en La Cartuja. El objetivo está marcado a fuego: Europa y metal. Lo demás son palabras que se lleva el viento.