La primera tienda inmersiva de Star Wars aterriza en El Corte Inglés

La industria cinematográfica se prepara para uno de los grandes eventos de la temporada y El Corte Inglés ya ha dado las buenas nuevas. Si eres seguidor de la mítica saga galáctica, tienes motivos para organizar tu agenda de ocio. El próximo jueves 21 de mayo, las salas de cine reciben de manera exclusiva el largometraje Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Para acompañar este importante lanzamiento en la cartelera, la productora ha diseñado una estrategia promocional de alto impacto en el territorio nacional.

El Corte Inglés acoge el universo galáctico en Madrid y Málaga

El Corte Inglés acoge el universo galáctico en Madrid y Málaga | Fuente: El Corte Inglés

El acuerdo comercial entre la corporación del entretenimiento y El Corte Inglés toma forma en dos ubicaciones estratégicas de la geografía española. Las ciudades designadas para albergar estas novedosas instalaciones inmersivas son Madrid y Málaga. Si decides acercarte a estos recintos, descubrirás un espacio de ventas que supera holgadamente los 250 metros cuadrados. El diseño interior ha sido planificado para recrear la estética característica del planeta Tatooine.

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Este árido mundo concentra un enorme protagonismo a lo largo de las tres temporadas de la serie Star Wars: The Mandalorian, un contenido audiovisual que se encuentra disponible en exclusiva en el catálogo de Disney+.

El propósito de esta cuidada ambientación es conseguir que el cliente de El Corte Inglés disfrute de una visita interactiva. Las puertas de estas áreas especiales permanecen abiertas desde hoy mismo y prolongarán su actividad hasta el próximo 6 de junio.

Exposición de figuras, marcas destacadas y actividades exclusivas

Exposición de figuras, marcas destacadas y actividades exclusivas | Fuente: El Corte Inglés

El área inmersiva instalada dentro de El Corte Inglés guarda múltiples incentivos pensados para el disfrute de los asistentes. En el terreno visual, los responsables han montado una exposición permanente que incluye detalladas figuras oficiales correspondientes a los diversos personajes del relato galáctico. Llama la atención, por sus dimensiones a gran escala, la imponente escultura dedicada a los gemelos Hutt.

Respecto a los artículos a la venta, los estantes reúnen la mayor variedad de mercancía oficial disponible en el mercado. Durante tu recorrido por El Corte Inglés, tendrás a tu alcance los productos desarrollados por los licenciatarios más fuertes del sector, destacando fabricantes como LEGO, Simba, Hasbro y Funko. La oferta se complementa con la literatura temática publicada por la Editorial Planeta.

Los organizadores han preparado sesiones de demostración de productos, concursos, sorteos y varias sorpresas no reveladas. Pensando de manera específica en el entretenimiento infantil, se ha organizado una actividad de construcción colaborativa ubicada en el centro de El Corte Inglés de Sanchinarro. Allí, bajo la supervisión de la marca LEGO, los niños pueden contribuir activamente a ensamblar un gigantesco mural cuyas piezas dibujan la inconfundible silueta de Grogu.

El regreso a la cartelera con Din Djarin y Grogu

El regreso a la cartelera con Din Djarin y Grogu | Fuente: El Corte Inglés

Todo este ecosistema de ventas habilitado en El Corte Inglés ejerce como la mejor antesala para el inminente estreno cinematográfico. La narrativa de Star Wars: The Mandalorian and Grogu arranca en un contexto complejo: el Imperio ha colapsado y los antiguos líderes militares de la dictadura se encuentran diseminados por la galaxia.

En medio de este vacío de poder, la Nueva República intenta consolidarse y proteger los territorios por los que la Rebelión derramó su sangre. Para garantizar esta seguridad, las nuevas autoridades solicitan los servicios de Din Djarin, el legendario cazarrecompensas mandaloriano interpretado por el actor Pedro Pascal, quien emprende su misión escoltado por su aprendiz Grogu.

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La cinta cuenta con Jon Favreau en la silla del director. El peso de las actuaciones secundarias recae sobre intérpretes de la talla de Sigourney Weaver y Jeremy Allen White. El equipo de producción ejecutiva está integrado por el propio Jon Favreau junto a pesos pesados de la industria como Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La ambientación sonora lleva la firma del reconocido compositor Ludwig Göransson.