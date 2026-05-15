El viaje de 22 niños gallegos: así fue la expedición española que cambió la medicina para siempre

¿Y si te dijeran que la mayor hazaña médica de la historia comenzó con un viaje donde los protagonistas eran niños de entre tres y nueve años? Nos han enseñado que la ciencia avanza con tubos de ensayo y laboratorios impolutos, pero la realidad de 1803 fue mucho más cruda, biológica y desesperante.

La expedición liderada por Francisco Javier Balmis no fue un crucero diplomático, sino una misión de transporte humano donde el viaje consistía en mantener vivo un virus para poder matarlo después. Aquellos veintidós huérfanos coruñeses fueron el único sistema de refrigeración disponible en una época sin tecnología, portando la salvación en sus propias heridas.

La logística humana detrás de la hazaña

El reto de cruzar el Atlántico con la vacuna de la viruela parecía imposible porque el fluido se degradaba en pocos días. Para solucionar este problema logístico, Balmis diseñó lo que muchos consideraron un viaje utilizando el cuerpo de los niños como recipientes vivos de la linfa vacunal.

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Cada semana, se inoculaba a dos niños con el líquido de las pústulas de los compañeros que ya habían desarrollado la reacción. Esta cadena humana garantizaba que la vacuna llegara fresca al Nuevo Mundo, aunque el coste emocional y físico para los pequeños fuera sencillamente incalculable para su época.

El papel de Isabel Zendal en el cuidado

No todos los héroes de este viaje llevaban uniforme militar o títulos médicos, pues Isabel Zendal fue la pieza fundamental. Como rectora del orfanato de A Coruña, se embarcó para cuidar a los niños, siendo reconocida por la OMS como la primera enfermera en misión internacional.

Su labor era evitar que los niños se rascaran o que la cadena de transmisión se rompiera por accidente durante las tormentas. Sin su vigilancia constante, el viaje habría fracasado en la primera semana, dejando a la expedición sin su preciada carga biológica en mitad del océano.

Un recibimiento hostil en las colonias

Al llegar a tierras americanas, la expedición de Balmis se encontró con una resistencia política y social que convertía la misión en un segundo viaje ideológico. Muchos virreyes y autoridades locales veían con sospecha esta imposición sanitaria que llegaba desde la metrópoli española.

A pesar de las trabas, el equipo médico logró establecer juntas de vacunación en cada puerto principal, democratizando el acceso a la salud. Aquel viaje que empezó con incertidumbre terminó por vacunar a miles de personas en Puerto Rico, Venezuela, Cuba y México de forma gratuita.

La extensión de la misión hacia Filipinas

Tras el éxito inicial, Balmis no se detuvo y decidió emprender una nueva etapa del viaje cruzando el Pacífico hacia las islas Filipinas. En esta ocasión, se reclutaron nuevos niños en México para continuar la cadena de transmisión que llevaría la inmunidad hasta el continente asiático.

Esta fase fue incluso más peligrosa debido a las precarias condiciones del navío Magallanes y las enfermedades tropicales. Sin embargo, la determinación de completar el viaje permitió que la viruela dejara de ser una sentencia de muerte en el lejano oriente gracias al sacrificio español.

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Destino de la Expedición Año de Llegada Niños Transportados Población Vacunada Puerto Rico 1804 22 (Gallegos) 1.500 México 1804 22 (Gallegos) 100.000+ Filipinas 1805 26 (Mexicanos) 20.000+ China (Macao) 1805 3 (Mexicanos) Miles

El legado ético en la medicina actual

Hoy en día, el mercado de la salud valora la expedición como el primer programa de inmunización masiva, pero el debate ético persiste. Lo que en el siglo XIX fue un viaje necesario, hoy sería motivo de juicios internacionales por la utilización de menores en experimentos científicos.

El consejo para el lector actual es entender que la ciencia siempre avanza sobre hombros de gigantes, a veces involuntarios. Debemos honrar la memoria de este viaje no solo por el logro técnico, sino por el inmenso sacrificio humano que permitió que hoy la viruela sea una enfermedad erradicada.

Una deuda histórica con los huérfanos

Al final de la travesía, la mayoría de esos niños nunca regresaron a sus hogares en Galicia, quedando dispersos por el mundo. El viaje les robó su pasado, pero les otorgó un lugar anónimo en la salvación de millones de seres humanos a lo largo de los siglos.

La historia de España debe rescatar estos nombres del olvido, pues sin su participación en el viaje de Balmis, el mapa demográfico del mundo sería hoy muy diferente. Su valentía forzosa es el recordatorio de que la medicina, a veces, requiere actos de una fe heroica y desesperada.