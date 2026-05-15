Lupita Nyong'o desata polémica racista al ser elegida Helena de Troya

Lupita Nyong'o es Helena de Troya y medio Twitter ha sacado la antorcha. El anuncio de la nueva adaptación ha bastado para que los trolls más rancios vuelvan a la carga, y esta vez hasta Elon Musk ha querido meter baza.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un casting mitológico, el dueño de Twitter metiendo cizaña y una legión de anónimos sacando el manual de siempre. El debate está servido para toda la semana y no va a ser bonito.

El anuncio y la tormenta de hate en X

Todo empezó hace unas horas, cuando la noticia del fichaje de Lupita Nyong'o como Helena de Troya empezó a circular. No ha hecho falta ni un tráiler ni una imagen: solo el nombre de la actriz y la palabra 'Helena' en el mismo titular. Según BuzzFeed, la plataforma (de la que aún no se conocen todos los detalles) ha confirmado que Nyong'o encabezará esta nueva versión del mito.

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Y entonces, el diluvio. Los comentarios racistas llevan horas copando las tendencias. Los argumentos son los mismos que cada vez que un personaje clásico cambia de raza: 'no es históricamente precisa', 'han arruinado la mitología', 'woke'. Cualquier excusa sirve para soltar lo que realmente están pensando.

La reacción de Elon Musk y el debate de siempre

El dueño de X, Elon Musk, ha entrado en en la polémica con un tuit que ya acumula más de diez millones de visualizaciones. Según recoge BuzzFeed, su mensaje venía a decir: 'Esperan que la verdadera Helena sea elegida, cuando nunca supieron cómo era porque todo es un mito poético imaginario'. Como si la exactitud histórica en un relato con dioses y manzanas doradas fuera lo importante.

La intervención del multimillonario ha funcionado como un mechero en una gasolinera. Los fans de la actriz han defendido el 'color-blind casting' con uñas y dientes, mientras el sector más tóxico del fandom mitológico se ha apuntado al carro de Musk para justificar su racismo con un barniz de erudición. La actriz, por su parte, lo ha compartido en su perfil de Instagram con un escueto 'Aquí vamos', y los comentarios se han llenado de hate en cuestión de segundos.

Por qué el 'color-blind casting' es un melón que siempre se abre

No es la primera vez que un cambio étnico en un personaje canónico levanta ampollas. Pasó con Halle Bailey en 'La Sirenita', con Rachel Zegler en 'Blancanieves' y con media Marvel en los últimos años. Hollywood insiste en que el talento está por encima del fenotipo, pero cada anuncio se convierte en un campo de batalla cultural. La diferencia ahora es que uno de los hombres más ricos del mundo ha decidido ejercer de crítico mitológico en sus ratos libres.

Desde esta redacción creemos que el problema no es que Helena de Troya sea interpretada por una mujer negra, sino que haya tanto empeño en negarle a una actrizazo como Lupita Nyong'o un papel que merece. La mitología es un terreno fértil para la reinterpretación, no un museo de cera. Y que Elon Musk se erija en guardián de la pureza homérica es, como mínimo, para mear y no echar gota. El culebrón solo acaba de empezar: atentos a los próximos capítulos porque la cosa promete.

El chisme en 3 claves (TL;DR)