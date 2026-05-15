La supuesta 'improv' de Sydney Sweeney en 'Euphoria' que incendia las redes con un giro político

Agárrate, porque el nuevo capítulo de 'Euphoria' ha liado una gorda. Cassie Howard, el personaje de Sydney Sweeney, ha soltado una frase que ha hecho saltar todas las alarmas en el timeline: un apoyo explícito a Donald Trump que nadie esperaba. En cuestión de minutos, la actriz ha pasado de musa de la generación Z a sospechosa de method acting con una agenda muy concreta.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una línea de diálogo dudosa, una actriz con historial familiar republicano que en su día generó críticas y una legión de fans partida en dos. Esto tiene pinta de incendio de larga duración en X (Twitter) y TikTok.

Qué ha pasado exactamente en el nuevo capítulo

Todo surge en una escena aparentemente inofensiva. Cassie, en medio de una conversación con Maddy, suelta un comentario que, traducido, viene a decir: “Trump no iba tan desencaminado con lo del muro”. La frase no viene a cuento, y para colmo el resto de los personajes reaccionan como si nada. Las redes, en cambio, no estaban preparadas para ver a la rubia favorita de la serie defender al ex presidente.

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Según BuzzFeed, los guionistas no han comentado si la línea estaba en el libreto, y ese silencio ha disparado las teorías. Porque el giro es tan disruptivo que media audiencia asume que fue una improvisación de Sydney Sweeney aprovechando sus segundos en pantalla. Y la otra media directamente pide explicaciones en cada tuit.

Por qué el timeline de X es un campo de batalla

A las dos horas de la emisión, “Sydney Sweeney method acting” ya era trending topic. Los memes no se hicieron esperar: desde fotos de la actriz con gorras de MAGA hasta vídeos editados de sus antiguas entrevistas donde nunca ocultó el voto de su familia. La pregunta que circula como la pólvora es: ¿ha estado esta chica interpretándose a sí misma todo este tiempo?

La grieta es generacional y política a partes iguales. Las cuentas más jóvenes y progresistas le están dando un repaso, mientras que los sectores conservadores celebran el “zasca cultural”. Y por supuesto, los fans de la serie se debaten entre el disfrute del drama de la ficción y el enfado con la actriz por mezclar tramas.

El percal no es nuevo: cuando la política se cuela en la serie equivocada

Esto de que un actor impregne a su personaje con sus convicciones personales tiene precedentes en Hollywood. Está el caso de Chris Pratt, señalado por sus supuestos vínculos con iglesias conservadoras, cuya caracterización de Star-Lord terminó bajo la lupa. También la polémica con Gina Carano en The Mandalorian, aunque ahí la política era más explícita y le costou el puesto. Y por supuesto, el eterno dilema de si el trabajo actoral debe ser un lienzo en blanco o un altavoz de la propia ideología.

Personalmente, yo no compro del todo la teoría del method acting a la fuerza. Euphoria es una producción tan milimétricamente controlada por Sam Levinson que resulta difícil creer que una improvisación de este calibre pasase el corte sin una segunda lectura. Más bien huele a que los guionistas han querido darle una patada al avispero para reavivar la conversación sobre la serie y colar un debate generacional sobre masculinidad, feminismo y cómo el trumpismo ha seducido a ciertas jóvenes desencantadas. Y si ha sido así, chapeau: el revuelo está servido.

Habrá que esperar al próximo episodio para ver si el personaje sigue por esa línea o si todo queda en un simple guiño para generar ruido. Mientras tanto, Sydney Sweeney tendrá que decidir si aclara algo en sus redes o se queda en su habitual silencio mediático, algo que muchos interpretarán como una confesión por omisión.

El chisme en 3 claves (TL;DR)