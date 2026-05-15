"Allí estaba genial, pero...": Un año después, Ana Garcés confiesa el verdadero motivo por el que dejó 'La promesa'

Un año después de su salida de 'La Promesa', Ana Garcés ha decidido romper su silencio de forma extendida para detallar los motivos reales de su comentada salida. Resulta llamativo para el público que estas declaraciones coincidan temporalmente con la estrategia de la cadena pública, que ha vuelto a poner el foco de sus tramas en investigar aquel trágico fallecimiento.

Ana Garcés revela los entresijos de su marcha en 'Mister Chaise Longue'

Ana Garcés revela los entresijos de su marcha en 'Mister Chaise Longue' | Fuente: 'Mister Chaise Longue'

El paso de Ana Garcés por la pequeña pantalla dejó una huella innegable tras encarnar a la icónica protagonista durante una impresionante cifra de 554 episodios, emitidos ininterrumpidamente entre los años 2023 y 2025. Recientemente, la intérprete se sentó junto al actor Nacho Guerreros en el espacio radiofónico Mister Chaise Longue para desglosar su trayectoria y hacer un balance honesto de su etapa en La 1.

Durante la conversación, abordó la necesidad personal y profesional que la empujó a cerrar esa etapa de éxito: “Yo ya quería como ver mundo. Había estado dos años y medio ahí, ya me había hecho 'mayor'”.

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La exigente rutina de un rodaje diario demanda un nivel de compromiso absoluto, algo que Ana Garcés asumió con total entrega durante su participación, pero llegó un punto en el que sentía que su mente le pedía un cambio de aires para seguir evolucionando: “Quería probar cosas nuevas, ilusionarme también por otros proyectos. Es verdad que yo estaba genial en La Promesa y me podía haber quedado eternamente. Pero también creo que, a veces, hay que dar saltos al vacío y jugársela”.

Lejos de tener un futuro acomodado o un contrato firmado sobre la mesa esperando su firma, la decisión de Ana Garcés fue un auténtico acto de fe en sus propias capacidades artísticas: “Di un salto al vacío. Luego, afortunadamente, me fue bien también. Pero cuando yo salí no tenía nada”.

La postura firme de Ana Garcés frente al desgaste de la ficción diaria

Cómo impactó la muerte de Jana a ‘La Promesa’ | Fuente: RTVE

Apenas un par de días después de la emisión del fatídico final de su personaje, la joven publicó un emotivo comunicado dirigido a todo el equipo técnico y artístico que la acompañó. En aquel escrito dedicó palabras de reconocimiento a los departamentos de peluquería, vestuario, producción, cámaras, scripts y dirección, regalando a sus seguidores una frase llena de gratitud:

“Me faltan vidas para devolveros todo lo que habéis hecho por mí”.

Pese a la evidente calidez de su mensaje en redes, la causa concreta de su marcha quedó envuelta en un ligero halo de misterio, hasta que su compañera de elenco, María Castro, encargada de dar vida a Pía, disipó cualquier rumor de despido en una entrevista posterior, asegurando de forma contundente a los medios que: “Ana se va de 'La Promesa' por decisión propia”.

Esta afirmación encajaba con la visión que la propia Ana Garcés había compartido tiempo atrás en el programa El Contraplano: “Los personajes tienen una vida y cuando la vida de ese personaje se acaba es mejor que se vaya a mantenerlo en el tiempo porque es estirar algo que, al final, acabas detestando a ese personaje y yo no quiero que pase eso con el mío”.

Ese hambre de reinvención es el verdadero motor que impulsa la carrera de Ana Garcés a día de hoy. Durante su reciente intervención pública, reiteró este sentimiento utilizando diversos matices para que los oyentes comprendieran su inquietud profesional: “Ya quería ver mundo, descubrir la interpretación desde otro lugar”.

Siguiendo ese mismo hilo conductor, profundizó en cómo el paso de los episodios transformó su perspectiva dentro del set: “Yo ya quería como ver el mundo, descubrir el mundo de la interpretación desde otro lugar. Ya había estado 2 años y medio en 'La Promesa', me había hecho mayor dentro”.

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Y para zanjar el asunto y justificar su renuncia voluntaria, sentenció: “Quería probar cosas nuevas y empezar a ilusionarme también por otros proyectos, crear otras cosas. Al final nosotros somos artistas y nos gusta cambiar y nos gusta variar. Y es verdad que en 'La Promesa', yo estaba genial y me podía haber quedado eternamente, pero también creo que a veces hay que dar saltos al vacío y hay que jugársela”.

El prometedor horizonte laboral de Ana Garcés lejos de los platós diarios

El esperado regreso de Ana Garcés tras ‘La Promesa’ | Fuente: Netflix

La versatilidad escénica de Ana Garcés la ha conducido a probar suerte sobre las tablas del prestigioso Teatro Fernán Gómez de la capital madrileña. Hasta el próximo 17 de mayo, los espectadores tienen la oportunidad de verla en directo en la obra Panorama desde el puente.

En este laureado montaje teatral comparte el protagonismo con figuras sumamente consagradas del panorama nacional, como son María Adáñez, José Luis García-Pérez y Pablo Béjar, barajándose planes muy adelantados para que la compañía cruce el océano y lleve la representación a otros continentes el año que viene.

Además de su incursión teatral, los aficionados a la ficción audiovisual pronto volverán a disfrutar de las dotes interpretativas de Ana Garcés en un formato radicalmente diferente al que la hizo famosa. La joven actriz ya ha completado el proceso de grabación de Oasis y tiene previsto su aterrizaje en el inmenso catálogo de Netflix de cara a 2026.