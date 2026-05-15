Descubre las Nike Air Max 90 en color leche de coco: el must retro de la temporada

Te lo digo sin rodeos: llevo semanas vigilando el lanzamiento de zapatillas de esta primavera y, por fin, he encontrado las que van a arrasar. Las Nike Air Max 90 en color leche de coco son el must retro de la temporada, y no solo porque lo diga yo: su mezcla de nostalgia noventera y un tono neutro que pega con absolutamente todo las convierte en un acierto total.

La silueta es la de toda la vida, pero actualizada con un color cálido y tranquilo que Nike ha bautizado como Coconut Milk. Vamos, leche de coco. El detalle que las hace especiales está en los contrastes: costuras verdes y detalles en azul marino (Deep Royal Blue) que aportan un puntito preppy y colegial sin que chirríe. Son tan fáciles de combinar que te las pones hasta con calcetines de dibujos.

¿Qué tiene este color para ser el comodín del armario?

Las Air Max 90 llevan décadas siendo un icono, pero este tono crudo es puro 2026. Es lo suficientemente suave para estilizar los pies sin ser un blanco nuclear imposible de mantener. Ni frío ni demasiado amarillento: justo ese punto de calidez que favorece a cualquier tono de piel. La clave está en cómo los detalles azul marino enmarcan el logotipo y el talón, dándoles un aire marinero que pide a gritos un pantalón corto o unos vaqueros desteñidos.

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Además, la tendencia retro no solo vuelve; se queda. En los desfiles de primavera 2026, las sneakers de inspiración noventera fueron las grandes protagonistas, y Nike ha sabido dar en el blanco con un diseño que no necesita estridencias para llamar la atención.

Cómo llevarlas sin parecer que te has escapado del instituto

Que levante la mano quien haya pensado que unas zapatillas tan ochenteras solo sirven para looks de chándal. La realidad es mucho más jugosa. Con unos pantalones de lino en color crudo, como los que han sacado en Zara esta temporada, consigues un equilibrio casi milagroso entre formalidad y sport. Si prefieres algo más desenfadado, los joggers de Bershka o unos chinos anchos de Mango (mezcla de lino y algodón) son la apuesta segura para un sábado de vermú y paseo. Y para los días de máximo relax, una sudadera básica y unos calcetines a contraste: triunfo asegurado.

El truco está en dejar que los detalles verdes y azules de las zapatillas den la nota sin meter más colores estrambóticos arriba. Un fondo de armario neutro hace que estas Air Max brillen sin esfuerzo. Ya me contarás si no te preguntan dónde las has comprado.

¿Merecen la pena los 149,99 euros?

Nike no es barata, lo sabemos. Pero cuando un básico de este calibre te va a durar mínimo tres temporadas y combina con todo el armario, la cuenta sale rentable. Las Air Max 90 tienen un historial impecable en cuanto a durabilidad y comodidad, y esta versión no es la excepción: amortiguación visible en la suela, cuero y textil de calidad, y un diseño que, a diferencia de las modas pasajeras, no caduca en septiembre. Si las cuidas, te sobreviven hasta los cordones de repuesto.

Si te preocupa el precio, piensa en el coste por uso: con 149,99 euros te llevas unas zapatillas que te sirven para la oficina, el finde y hasta para salir a tomar algo. Pocas prendas de ese precio ofrecen tanta versatilidad. Eso sí, no esperes rebajas inmediatas: las ediciones limitadas de Air Max suelen volar, y esta, con un color tan ponible, no va a ser distinta.

🛒 Directo al grano

Precio: 149,99 €. Disponible en: la web de Nike (de momento, solo online en España). Fecha: lanzamiento de primavera 2026, con unidades limitadas. Sección: sneakers / Air Max. Si te interesa, corre.