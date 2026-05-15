Nicki Minaj explica por qué se ha vuelto MAGA: 'Nunca me he sentido más feliz'

Nicki Minaj ha soltado la bomba en una entrevista y el timeline está que arde.

La rapera, que lleva años coleccionando hits y polémicas, ha explicado por qué ha abrazado el movimiento MAGA de Donald Trump. Y su razón, tan sencilla como explosiva: "Nunca me he sentido más feliz", ha asegurado. La frase ha bastado para que las redes se partieran en dos.

Qué ha dicho exactamente (y por qué está ardiendo Twitter)

En la charla, publicada por BuzzFeed, Nicki ha ido al grano. Sin medias tintas. Ha contado que el apoyo a Trump le ha traído una paz interior que no encontraba antes. La frase 'nunca me he sentido más feliz' ha corrido como la pólvora entre los fans más jóvenes, que no terminan de encajar la nueva etapa de la artista de 'Super Bass'.

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Pero no se ha quedado ahí. Ha deslizado que, desde que dejó de esconder sus ideas políticas, se ha quitado un peso de encima. "Era como llevar una máscara", habría comentado. Así, sin pedir perdón. Y eso, en el clima actual, es dinamita pura.

De 'Anaconda' a 'Make America Great Again': el giro que nadie esperaba

Para mucha gente, Nicki Minaj era la misma que rapeaba sobre independencia femenina y dominar el juego sin pedir permiso. Ahora, su nombre aparece junto al de Trump en titulares que chirrían a más de un fan de toda la vida. El contraste es tan fuerte que medio Twitter ha empezado a rescatar tuits antiguos, comparativas y memes a velocidad de crucero.

Algunos la tachan de incoherente; otros, de valiente. Lo cierto es que la rapera nunca ha sido de seguir manuales. Y este viraje, aunque inesperado, tiene una lógica interna para quien se haya fijado en sus últimos movimientos: menos filtros, más discurso personal y una búsqueda constante de sentirse dueña de su propia narrativa.

Por qué este giro político no es el primero (ni será el último)

En el mundo del entretenimiento, los alineamientos políticos suelen ser calculados o simplemente orgánicos, pero pocas veces pasan desapercibidos. Recordemos cuando Kanye West se puso la gorra roja o cuando ciertos youtubers coquetearon con la agenda conservadora. La diferencia aquí es que Nicki Minaj no está lanzando un disco ni una campaña, al menos de momento. Simplemente está contando cómo se siente.

A mí, personalmente, me parece que la clave no está en el apoyo a Trump en sí, sino en la reacción que provoca. Vivimos en una época en la que cada declaración se convierte en un test de pureza ideológica. Y Nicki, fiel a su estilo, ha decidido saltárselo. ¿Es un movimiento genuino o una estrategia para seguir en el foco? Probablemente un poco de cada cosa. Pero si ella dice que es más feliz, habrá que tomarlo como lo que es: su verdad a día de hoy.

Lo que está claro es que esto no va a quedar en una entrevista de BuzzFeed. La maquinaria de redes ya ha arrancado y los próximos capítulos los escribirá el fandom, que es el juez más implacable de todos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)