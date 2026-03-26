Los fallos de ChatGPT: las tareas cotidianas en las que la IA todavía fracasa estrepitosamente

Poco a poco las plataformas y asistentes de inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini o Copilot, entre otros muchos, son cada vez más habituales en nuestro día a día, pudiendo ser utilizados para una infinidad de tareas. Sin embargo, muchos cometen el error de confiar demasiado en sus resultados.

A pesar de todo, tanto el modelo de OpenAI como otros de los chatbots de IA del mercado no funcionan de una manera óptima, existiendo tareas cotidianas en las que la inteligencia artificial todavía fracasa estrepitosamente. Por este motivo, conviene conocer en qué aspectos no puedes confiar por completo en estas soluciones de IA.

CHATGPT AÚN FRACASA EN TAREAS COTIDIANAS

ChatGPT y el resto de chatbots de inteligencia artificial como Gemini o Claude, entre otros, no siempre nos ofrecen la respuesta que deseamos. Aunque podamos pensar que la respuesta es la perfecta, en muchas ocasiones no es así.

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Son muchas las personas que dan como buena toda la información recibida por parte de estos asistentes inteligentes, a pesar de que puedan tener errores. La realidad es que a día de hoy, las funciones aún están muy limitadas.

Es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial, por lo general, no admite sus fallos y puede ofrecernos respuestas fallidas o alucinaciones en su lugar.

CHATGPT SIGUE SIENDO TERRIBLE EN DETERMINADOS USOS

Fuente: Unsplash

Mientras nos preparamos para la próxima ola de la IA de la mano de ChatGPT, tenemos que ser conscientes de que soluciones como ChatGPT no ofrecen el resultado esperado. A pesar de su popularidad, el chatbot de OpenAI no es perfecto.

A día de hoy sigue cometiendo numerosos errores y hay preguntas que no puede o no sabe responder. A ello hay que sumar el hecho de que las respuestas aleatorias son parte de su funcionamiento, lo que puede llegar a ser un problema para los usuarios.

De hecho, hay determinadas situaciones y circunstancias en las que las respuestas pueden ser un total fracaso, pero afortunadamente podemos conocer las áreas o asuntos en los que no deberíamos estar demasiado confiados.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE CHATGPT EN LOS QUE NO SE PUEDE CONFIAR

Fuente: Unsplash

Más allá de ser consciente del aviso por el que no debes subir fotos a ChatGPT y Gemini, tienes que conocer los modos de funcionamiento de ChatGPT en los que no se puede confiar. Entre ellos podemos destacar los siguientes: