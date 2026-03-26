Los fallos de ChatGPT: las tareas cotidianas en las que la IA todavía fracasa estrepitosamente

Poco a poco las plataformas y asistentes de inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini o Copilot, entre otros muchos, son cada vez más habituales en nuestro día a día, pudiendo ser utilizados para una infinidad de tareas. Sin embargo, muchos cometen el error de confiar demasiado en sus resultados.
A pesar de todo, tanto el modelo de OpenAI como otros de los chatbots de IA del mercado no funcionan de una manera óptima, existiendo tareas cotidianas en las que la inteligencia artificial todavía fracasa estrepitosamente. Por este motivo, conviene conocer en qué aspectos no puedes confiar por completo en estas soluciones de IA.
CHATGPT AÚN FRACASA EN TAREAS COTIDIANAS
ChatGPT y el resto de chatbots de inteligencia artificial como Gemini o Claude, entre otros, no siempre nos ofrecen la respuesta que deseamos. Aunque podamos pensar que la respuesta es la perfecta, en muchas ocasiones no es así.
Son muchas las personas que dan como buena toda la información recibida por parte de estos asistentes inteligentes, a pesar de que puedan tener errores. La realidad es que a día de hoy, las funciones aún están muy limitadas.
Es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial, por lo general, no admite sus fallos y puede ofrecernos respuestas fallidas o alucinaciones en su lugar.
CHATGPT SIGUE SIENDO TERRIBLE EN DETERMINADOS USOS
Mientras nos preparamos para la próxima ola de la IA de la mano de ChatGPT, tenemos que ser conscientes de que soluciones como ChatGPT no ofrecen el resultado esperado. A pesar de su popularidad, el chatbot de OpenAI no es perfecto.
A día de hoy sigue cometiendo numerosos errores y hay preguntas que no puede o no sabe responder. A ello hay que sumar el hecho de que las respuestas aleatorias son parte de su funcionamiento, lo que puede llegar a ser un problema para los usuarios.
De hecho, hay determinadas situaciones y circunstancias en las que las respuestas pueden ser un total fracaso, pero afortunadamente podemos conocer las áreas o asuntos en los que no deberíamos estar demasiado confiados.
MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE CHATGPT EN LOS QUE NO SE PUEDE CONFIAR
Más allá de ser consciente del aviso por el que no debes subir fotos a ChatGPT y Gemini, tienes que conocer los modos de funcionamiento de ChatGPT en los que no se puede confiar. Entre ellos podemos destacar los siguientes:
- Falta de sentido común o intuición: Al igual que sucede en otros muchos asistentes de IA, tienen el problema de que en muchas ocasiones interpretan las instrucciones humanas de forma demasiado lateral o ignoran el sarcasmo o el contexto emocional.
- No siempre se ahorra tiempo: OpenAI sigue mejorando sus modelos de ChatGPT con la promesa de reducir enormemente las horas de trabajo. Sin embargo, numerosos estudios aseguran que el asistente sigue dando respuestas erróneas que hay que corregir y que hace que haya que invertir más tiempo que el deseado.
- Errores en matemáticas y razonamientos: Aunque ChatGPT y otros chatbots han mejorado notablemente en este sentido, aún presentan fallos a la hora de resolver problemas lógicos complejos o al realizar determinados razonamientos. Hay que tener mucho cuidado con ello, especialmente en el terreno de la educación.
- Caídas de rendimiento: En muchos de los casos, se busca que estas IA nos proporcionen respuestas precisas e inmediatas. Sin embargo, en momentos de alta demanda, el tiempo de respuesta y su calidad pueden ser notablemente inferiores a lo esperado. Esto sucede principalmente en las cuentas gratuitas.
- Límites en datos actualizados: Es un apartado que sigue mejorando, pero la inteligencia artificial aún comete fallos con determinadas informaciones a corto o medio plazo, ofreciendo información falsa o no del todo precisa.
- Almacenamiento de información: A pesar de que en un principio pueda parecer que se puede confiar plenamente en ChatGPT para que guarde sin problemas el historial de conversaciones, no es del todo así. De hecho, muchas personas se han quejado de perder determinados contenidos de relevancia.
- Limitaciones excesivas por filtros y restricciones: En plataformas como ChatGPT se utilizan determinados filtros y restricciones en determinados temas, lo que hace que en algunas ocasiones incluso se bloqueen situaciones válidas.