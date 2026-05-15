'La Promesa': Un misterioso telegrama sacudirá la vida de Curro

En este capítulo de 'La Promesa', el esperado reportaje periodístico sobre Curro resultará ser un éxito rotundo, consolidando su imagen pública ante la estricta alta sociedad. Este triunfo mediático llenará de orgullo al marqués Alonso y a Martina, quienes verán cómo sus esfuerzos por posicionar al joven finalmente rinden unos excelentes frutos.

Sin embargo, la verdadera sacudida llegará a 'La Promesa' cuando irrumpa en el palacio un telegrama oficial remitido directamente por la Casa Real. Esta misiva oficial contendrá información vital que podrá cambiar por completo el futuro de Curro y sus legítimas aspiraciones de recuperar el ansiado título de Barón de Linaja.

Por supuesto, no todos los habitantes de 'La Promesa' recibirán estas novedades con el mismo nivel de entusiasmo. Leocadia volverá a mostrar su profundo malestar ante la creciente exposición mediática de Curro, ya que esta situación también colocará a Ángela y a su inminente enlace matrimonial en el centro de todas las miradas.

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El conflicto en torno a esta esperada boda seguirá creciendo de forma descontrolada, afectando cada pequeño preparativo del evento familiar. De hecho, la propia Ángela reconocerá en las cocinas que organizar la ceremonia se convertirá en un auténtico caos debido al choque constante entre su madre y el marqués Alonso.

Vera suplicará a Alonso una prórroga en 'La Promesa' tras descubrirse su identidad

Vera suplicará a Alonso una prórroga en 'La Promesa' tras descubrirse su identidad | Fuente: La Promesa en X

Vera vivirá su propio terremoto personal tras quedar su gran secreto al descubierto. Alonso tomará cartas en el asunto y le dejará muy claro que su continuidad como criada resulta absolutamente insostenible tras confirmarse su verdadera identidad como Mercedes de Carril. Para el estricto marqués de 'La Promesa', mantener a una señorita perteneciente a la nobleza trabajando en la planta del servicio carece de todo sentido lógico y protocolario. Ante esta postura, la joven se verá obligada a suplicar una prórroga para organizar sus próximos pasos lejos de la servidumbre.

Vera le pedirá a Alonso un mes exacto de margen antes de regresar a su hogar, prometiendo que durante ese tiempo mantendrá a raya a su padre, el duque de Carril. No obstante, la tranquilidad de la joven se hará añicos cuando reciba una misteriosa llamada telefónica.

La información que descubrirá no encajará en absoluto con la versión oficial que le proporcionó su padre recientemente. Llena de dudas y temores, la aristócrata encubierta de 'La Promesa' decidirá escribir una carta a su madre para intentar esclarecer qué está ocurriendo realmente.

El acercamiento más íntimo entre Martina y Adriano revolucionará 'La Promesa'

El acercamiento más íntimo entre Martina y Adriano revolucionará 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Adriano continuará enfrentándose a su nueva realidad marcada por la ceguera, pero encontrará un respiro fundamental para recuperar su estabilidad mental. Hallarán a la cuidadora perfecta para sus hijos, una mujer llamada Camila, cuya llegada aportará una dosis muy necesaria de tranquilidad al atormentado padre.

Martina, en su incesante empeño por ayudar a Adriano a adaptarse a la falta de visión, le animará a reconocerla a través del sentido del tacto. Martina guiará con enorme ternura las manos del muchacho por su rostro, permitiéndole tocar su nariz, sus mejillas y sus labios con total libertad. Semejante nivel de intimidad solo podrá terminar de una forma muy apasionada.

Por otro lado, la trama sentimental entre Manuel y Julieta seguirá estrechando una conexión que se tornará cada vez más delicada e inestable. La notable ausencia de Ciro, lejos de causar angustia o preocupación en Julieta, le aportará una inmensa paz interior. La joven reconocerá frente a su entorno que no echa de menos a su expareja.

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Durante uno de estos momentos de complicidad, Julieta le lanzará una pregunta a Manuel, cuestionando si él sería capaz de mentirle alguna vez. El heredero del marquesado negará rotundamente esta posibilidad. Sin embargo, la realidad dictará todo lo contrario, ya que Manuel le seguirá ocultando información crucial sobre el grave chantaje al que le somete el duque de Carril.

Las intrigas del servicio mantendrán la alerta máxima en 'La Promesa'

María Fernández, siempre atenta a los movimientos de sus compañeros de trabajo, empezará a observar con creciente inquietud la extraña actitud de Carlo y Estefanía. Las sospechas de la carismática doncella aumentarán especialmente porque la palpable tensión que existirá entre los dos empleados parecerá esconder mucho más de lo que muestran a simple vista.

Mientras tanto, el drama personal de Santos no encontrará un consuelo fácil ni rápido de asimilar. El lacayo asegurará ante su padre, Ricardo, que el fallecimiento de su madre Ana sí fue un trágico accidente, intentando cerrar definitivamente ese doloroso capítulo de sus vidas. Sin embargo, él mismo reconocerá con tristeza que esta confirmación técnica no logrará reducir el peso de la culpa que sigue sintiendo en su interior.