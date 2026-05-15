Científicos del CSIC crean una molécula que degrada el gluten y podría tratar la celiaquía

Reconócelo: si eres celíaco o tienes a alguien cerca que lo es, la palabra gluten es sinónimo de faena. Porque por ahora la única solución es leer mil etiquetas y esquivar migas como un ninja. Pero todo apunta a que el guion podría cambiar. Un equipo de investigadores del CSIC y la Universidad de Barcelona acaba de presentar una molécula que persigue y destruye el gluten antes de que tu cuerpo lo note. Y lo mejor: funciona incluso en la acidez del estómago, que es donde otros intentos se deshacen.

La han bautizado como celiacasa y, atención al detalle más curioso, está inspirada en las plantas carnívoras. Sí, como lo lees. Piensa en una drosera, esa planta que atrapa insectos con sus tentáculos y los digiere sin piedad. Los científicos han tomado ese mecanismo y lo han aplicado a una enzima artificial que despedaza las proteínas del gluten, las mismas que desencadenan la respuesta autoinmune en los celíacos. Es como si hubieran domesticado un mini depredador para que haga el trabajo sucio en tu aparato digestivo.

Así de simple. Y así de bestia.

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Una planta carnívora que quiere salvar tus intestinos (literalmente)

La gran hazaña de la celiacasa no es solo que degrade el gluten, sino que lo consigue a concentraciones sorprendentemente bajas. En las pruebas de laboratorio, publicadas en una revista científica de alto impacto y recogidas por la Agencia SINC, la molécula demostró que puede funcionar con cantidades ínfimas. Esto es clave porque para que un futuro tratamiento sea viable no valen dosis mastodónticas ni efectos secundarios de los que te dejan frito. Según la nota de prensa del CSIC, este avance abre la puerta a posibles fármacos orales que los celíacos podrían tomar justo antes de una comida, sin miedo a la contaminación cruzada en restaurantes o en casa de la abuela. Puedes ver todos los detalles en la página oficial del CSIC.

Por qué no se rinde ante el ácido del estómago

Hasta ahora, uno de los grandes quebraderos de cabeza era que las enzimas capaces de romper el gluten solían desnaturalizarse al contacto con los jugos gástricos. Imagínate un ejército que deserta antes de llegar al campo de batalla. La celiacasa, en cambio, está diseñada para resistir ese entorno hostil. Gracias a su origen vegetal y a la ingeniería molecular aplicada, esta proteína mantiene la forma y la actividad incluso cuando el pH baja hasta niveles comparables al de un limón muy ácido. Así, puede llegar operativa al intestino delgado, donde realmente se libra la guerra inmunológica.

En palabras de los investigadores, la molécula actúa como una auténtica tijera biológica que corta los fragmentos de gluten en trozos inocuos, evitando que el sistema inmune los reconozca como enemigos. No es una cura, ojo, pero sí una herramienta para prevenir los síntomas si llegas a ingerir trazas. Con el tiempo, podría complementar la dieta sin gluten, no sustituirla del todo, al menos en casos graves.

¿Y cuándo podrás tomar esto en lugar de leer etiquetas?

Ahora viene la parte que baja los humos. La celiacasa ha superado pruebas experimentales, sí, pero estamos hablando de ensayos in vitro y modelos preliminares. Del laboratorio a la farmacia hay un trecho enorme, salpicado de fases clínicas, años de espera y miles de millones de inversión. El equipo español ya ha dado el primer paso con resultados sólidos, pero todavía queda demostrar que es segura y eficaz en humanos reales a largo plazo. Hablamos de un horizonte de al menos 5 a 10 años antes de que veamos una pastilla con receta.

Mientras tanto, este hallazgo refuerza la línea de investigación que busca enzimas orales frente a la celiaquía, un campo en el que otros laboratorios internacionales también están trabajando. La celiacasa tiene dos bazas jugosas: su estabilidad estomacal y su potencia a dosis bajas, lo que la coloca en una posición privilegiada. Si todo sale bien, podría convertirse en el primer tratamiento farmacológico para una enfermedad que hoy solo se maneja quitando de la dieta el trigo, la cebada y el centeno. Y eso, para un celíaco, suena a independencia.

🧠 Para soltarlo en la cena

Planta carnívora inspira molécula que digiere gluten en el estómago.