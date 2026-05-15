La cuenta pendiente que Broncano ha saldado con Hiba Abouk en ‘La Revuelta’ por el apagón de 2025

Lo que pasó el 28 de abril de 2025 fue de película (mala): España se quedó sin luz, los móviles murieron y el programa de David Broncano en La Revuelta se esfumó con una invitada fantasma. Hiba Abouk era el nombre que no pudo sonar aquella noche. Ayer, más de un año después, la actriz por fin pisó el plató.

Y Broncano no dejó escapar la anécdota. "Tenemos una cuenta pendiente", le soltó nada más verla. La noche dejó un puñado de momentos que ya corren por redes, entre la ironía del presentador y la confesión de ella sobre cómo sobrevivió a un apagón que paralizó el país.

Un apagón, una invitada fantasma y un programa que nunca fue

El jienense lo contó antes de que ella entrara. "Me he dado cuenta ahora de que iba a venir ese día. No hubo programa porque no hubo nada en el país". La duda era si Hiba llegó a plantarse en el teatro sin saber que la invitación se había cancelado por fuerza mayor. "¿Se te llegó a avisar o te plantaste aquí?", le preguntó con esa mezcla de curiosidad y retranca que le caracteriza.

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La actriz, que regresaba a La Revuelta para promocionar su vuelta al teatro con la obra Cucaracha, aclaró que no fue ninguna loca buscando un plató a oscuras. "No se me avisó porque no se podía, pero me imaginé que era imposible". Broncano entonces apretó la broma: "¿Entendiste que si no había luz en el Ministerio del Interior no iba a haber programa?". La risa en el público fue inmediata.

Hiba Abouk: entre el caos de los semáforos y un 'vinazo'

Lejos del show, la actriz describió aquella tarde con un punto de humor negro. "Yo tenía otra preocupación que era llegar al colegio a recoger a mis hijos. Eso fue una odisea sin los semáforos". En pleno apocalipsis eléctrico, lo más épico fue comprar un vino y esperar lo peor. "Me compré un vinazo. Dije: 'Si se tiene que acabar el mundo, que me pille aquí'". Broncano no dejó pasar el detalle: "Si se acaba el mundo, yo voy a estar borracha. ¿Lo cumpliste?".

La réplica de Hiba, con la complicidad de quien sabe que la anécdota iba a volverse viral, fue un sí entre risas y un "Con los niños... no hombre, no" improvisado para frenar la imagen que el presentador había dibujado de ella a oscuras y sola con su vino. El momento tiene ya todas las papeletas para quedarse en el recopilatorio de mejores cortes del programa.

Broncano y el arte de convertir una crisis en un chiste

Más allá del chascarrillo, la secuencia sirve para recordar cómo La Revuelta ha hecho de los imprevistos su combustible. Aquel apagón de 2025 fue un caos nacional, pero también una de las noches más comentadas del año en televisión. Ayer, Broncano lo transformó en una entrevista con memoria, en un guiño a una audiencia que no olvida. Y Hiba Abouk, que no necesita ningún drama añadido, salió como una invitada que supo reírse de sí misma. Algo que no todas las estrellas logran cuando un programa les debe una noche.

El chisme en 3 claves (TL;DR)