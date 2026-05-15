La música IA inunda Spotify: artistas fantasma como Ruby Black arrasan en los tops virales

Si abres el Top 50 Viral de España y te topas con Ruby Black en el número uno, no te fíes de tu instinto. No es una nueva promesa del soul patrio, no tiene gira ni ha concedido entrevistas. Es una cantante generada por inteligencia artificial que lanza un single cada jueves con la misma regularidad con que otros suben la foto del gimnasio. Y sí, suena demasiado bien para ser verdad. Porque no lo es.

El auge de Ruby Black: baladas sintéticas y un single por semana

El fenómeno Ruby Black explotó en abril de 2026, cuando encabezó durante semanas la lista de Los 50 más virales de España. Temas como 'Todavía respiro' o 'Me quise más' acumulan millones de streams con una fórmula repetible: base soul blandita, ecos vocales de Rosalía, letras de desamor y superación, portadas generadas por IA. Su sello, Silencio Capital, la gestiona como un avatar digital con más de cien mil seguidores en Instagram y un ritmo de publicación que ningún artista humano sostendría.

Lo más inquietante es que ni la propia Google es capaz de identificar a Ruby Black como una creadora sintética. Al buscar información sobre ella, el asistente de la compañía llegó a describirla como una "cantante humana, no de IA". Cómo están los algoritmos. Hace un año, este tipo de confusión era anecdótica; hoy, se produce a diario en las listas de éxitos.

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Ruby Black no es un caso aislado. El mismo top viral incluye a otros artistas igualmente dudosos, como Nyx Solaris. Pero ella ha llegado más lejos gracias a una ventaja evidente: canta en español. Mientras las plataformas tardan en reaccionar, los sellos de música generada por inteligencia artificial llenan los catálogos con contenido de producción masiva, coste mínimo y cero vínculos con creadores reales.

Cómo Spotify ha enseñado a los usuarios a no preguntar quién canta

Spotify ha eliminado más de 7,5 millones de pistas generadas por IA en solo doce meses, según sus propios datos. Y Deezer recibe 75.000 pistas sintéticas cada día, lo que representa el 44% de todo el contenido nuevo que se sube a la plataforma. Las cifras asustan, pero la pregunta de fondo es otra: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

La respuesta tiene menos que ver con las IAs generativas y más con el modelo de negocio que Spotify lleva años perfeccionando. Liz Pelly, autora del libro Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist, documentó cómo la plataforma rellena sus playlists más populares con música de "artistas fantasma" desde al menos 2017, mediante un programa interno llamado Perfect Fit Content (PFC). Veinte compositores anónimos producían pistas para más de quinientos perfiles inexistentes, y esas canciones se escuchaban millones de veces. Playlists como Deep Focus o Ambient Relaxation estaban compuestas casi en su totalidad por PFC.

Es decir, mucho antes de que existieran modelos como Suno o Udio, Spotify ya nos entrenó para consumir música sin prestar atención a quién la crea. Un estudio de Deezer con 9.000 personas en ocho países reveló que el 97% de los participantes no fue capaz de distinguir entre canciones humanas y artificiales en un test ciego. El 80% creía que la música hecha por IA debería estar etiquetada. Pero las plataformas aún no han dado ese paso: solo Deezer excluye activamente las pistas sintéticas de sus recomendaciones y reparto de royalties, mientras Apple Music ha lanzado Transparency Tags de adhesión voluntaria.

El Instagram-core de la música: la canción como un mueble más

El éxito de Ruby Black no es un fallo del algoritmo. Es el producto de un sistema que lleva años premiando la música más intercambiable, cómoda y efímera. El fenómeno tiene un reflejo exacto en Instagram: del mismo modo que existe un "Instagram-core" (esa estética homogénea de Reels con transiciones rápidas y luz cálida), ya podemos hablar de un "Spotify-core". Canciones diseñadas para superar el umbral de los treinta segundos que cuentan como escucha, con un gancho emocional rápido y una voz que parece familiar sin serlo.

Spotify ha anunciado el sello de verificación 'Verified by Spotify' para garantizar que hay humanos detrás de cada perfil. Pero el caso de Ruby Black demuestra que un avatar sintético bien gestionado puede cumplir los criterios sin problema: actividad consistente, presencia en redes, lanzamientos regulares. Al final, el algoritmo valora la eficacia, no la autenticidad. Y mientras la plataforma siga premiando la canción que mejor funciona como fondo sonoro, los artistas fantasma seguirán colándose en las listas virales. No es un bug. Es una función.

El resumen para vagos (TL;DR)