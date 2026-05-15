La foto de Leonor pilotando un F-5 que ya es viral: así es la imagen que ha dado la vuelta al mundo

La princesa Leonor se ha calzado el mono de vuelo y se ha sentado a los mandos de un avión de combate F-5. La imagen ya es historia de internet. La heredera al trono, que este año completa su formación en la Academia General del Aire de San Javier, ha pilotado el caza y las fotos difundidas por la Casa Real han dado la vuelta al mundo en tiempo récord.

El momento, captado durante un entrenamiento rutinario, la muestra sonriente y concentrada en la cabina del Northrop F-5, un avión de entrenamiento avanzado que el Ejército del Aire emplea para que sus futuros oficiales se fogueen. La princesa de Asturias, a sus 20 años, se ha puesto a los mandos con una seguridad que ya la quisieran muchos novatos. Recordemos que Leonor inició su periplo castrense en 2024 en la Academia General Militar de Zaragoza, y ahora San Javier es su segundo gran destino. Cada nuevo paso desata un interés mediático descomunal, pero esta vez el componente visual ha sido imbatible.

El momento que ha conquistado todas las pantallas

Ha sido la propia Casa Real la que ha compartido las instantáneas, y en cuestión de minutos el torbellino digital se ha desatado. Leonor aparece con el característico casco de vuelo y una sonrisa que mezcla concentración y entusiasmo. No todos los días una heredera al trono se sube a un caza.

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La reacción en redes ha sido inmediata. Las cuentas oficiales del Ejército del Aire y el hashtag #PrincesaLeonorPiloto se han colado entre lo más comentado del día, con miles de usuarios aplaudiendo la naturalidad con la que la joven afronta una etapa que, históricamente, no ha estado pensada para mujeres en la realeza.

Por qué todo internet está compartiendo la foto

Más allá del golpe visual, la imagen tiene una carga simbólica tremenda. Es la primera vez que una mujer en la línea directa de sucesión al trono español completa este tipo de instrucción. El F-5 es un avión de combate ligero que, aunque veterano, sigue siendo la puerta de entrada a los cazas de verdad, y ver a la princesa en esa cabina rompe con el imaginario tradicional de lo que se espera de una futura reina. El Northrop F-5 es un veterano del aire, pero sigue siendo el avión escuela perfecto para curtir a los futuros pilotos.

Medios internacionales como People, Hola! USA o Paris Match han republicado la foto, y el comentario generalizado es de sorpresa y admiración. En pleno 2026, con la monarquía en constante escrutinio, este tipo de hitos militares refuerzan la imagen de servicio y preparación que se espera de la institución.

De tal palo, tal astilla: cuando Felipe VI también se subió a un helicóptero

No es la primera vez que vemos a un Borbón con el mono de vuelo. El rey Felipe, su padre, se formó como piloto de helicóptero en la Academia General del Aire y llegó a acumular horas de vuelo real. Aquella formación también generó titulares y cierta ola de simpatía, pero ahora la historia se repite con una protagonista que, además, es mujer. En Europa, otras herederas como Ingrid Alexandra de Noruega o Elisabeth de Bélgica han pasado por academias militares, pero ninguna ha pilotado un avión de combate de este calibre en su formación.

La imagen de Leonor en el F-5 conecta con un sentir generacional: competencia, disciplina y ganas de romper moldes. Y lo hace sin postureo, con la normalidad de quien está haciendo lo que le toca en su camino hacia el trono. La naturalidad con la que la princesa se pasea entre aviones y uniformes se ha convertido, sin pretenderlo, en uno de los gestos de comunicación más potentes de la Corona en los últimos años.

Ahora toca esperar a ver si la princesa repite hazaña con otros modelos. Lo que está claro es que la foto del F-5 ya se ha ganado un hueco en el álbum viral del año.

El chisme en 3 claves (TL;DR)