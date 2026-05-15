Multilingüismo y tributo a las grandes leyendas del deporte: Shakira y Burna Boy lanzan 'Dai Dai' para conquistar el Mundial 2026

La incombustible Shakira asume nuevamente el liderazgo musical de la gran fiesta del balompié, esta vez uniendo fuerzas con el talento nigeriano Burna Boy. Ambos intérpretes acaban de estrenar “Dai Dai”, una vibrante pieza musical de casi cuatro minutos de duración que fusiona magistralmente ritmos contemporáneos como el reggaetón, el dancepop, los afrobeats y los worldbeats.

HISTORIC! Shakira becomes the first Latin artist to have FOUR World Cup songs:



2006 - Hips Don't Lie (Bamboo)

2010 - Waka Waka (This Time For Africa)

2014 - La La La (Brazil 2014)

2026 - Dai Dai pic.twitter.com/9vKpaY3gas — PopXclusive (@PopXclusive) May 7, 2026

Tras el lanzamiento, Shakira dejó muy claro su entusiasmo al compartir con sus seguidores en redes sociales la frase “la Copa del Mundo empieza ahora”. Esta producción no solo destaca por sus percusiones tropicales y su evidente carácter festivo, sino por el profundo significado de sus letras.

La temática central gira en torno a la resiliencia y la autoconfianza, motivando a los oyentes a superar las adversidades. Durante los primeros compases de la obra, Shakira entona en inglés unos versos cargados de fuerza emocional: “Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces/ Has sido valiente todo este tiempo/ Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”.

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⚽ | Durante a live de lançamento de “Dai Dai”, Shakira revelou que doará 100% dos lucros arrecadados com a canção para o Fundo de Educação FIFA Global Citizen, que irá apoiar o acesso de crianças à educação de qualidade e ao futebol ao redor do mundo. pic.twitter.com/jym9ebOUuk — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) May 14, 2026

El complemento perfecto llega con la intervención de la superestrella africana, quien refuerza este mensaje motivador dirigido tanto a los atletas de élite como a los hinchas que llenarán las gradas. En su estelar participación, Burna Boy lanza una poderosa consigna de superación vocalizando: “Sigue tu deseo, donde hay voluntad, hay un camino”.

Multilingüismo y tributo a las grandes leyendas del deporte

Multilingüismo y tributo a las grandes leyendas del deporte | Fuente: Europa Press

El coro principal utiliza el concepto de avanzar o animar mediante cinco lenguas diferentes, incluyendo “dai” en italiano, “ikou” en japonés, “dale” en español, “allez” en francés y “let’s go” en inglés. Asimismo, la pista reserva un espacio especial para el idioma natal de Shakira, incorporando frases muy directas como: “Dale, no olvides lo que vales. Juega como tú sabes”.

Además del mensaje de integración cultural, la canción sirve como un extenso homenaje a las figuras históricas y actuales del deporte rey. A lo largo de los versos de la canción, Shakira y su compañero de fórmula mencionan a iconos inolvidables de diferentes generaciones. La imponente lista de astros incluye nombres de la talla de Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah.

🇧🇷 | O Brasil sendo o único país com três lendas do futebol na letra de “Dai Dai”. Ela ama a gente mesmo! 💞



Pelé 🇧🇷, Maradona 🇦🇷, Maldini 🇮🇹, Romário 🇧🇷, Cristiano Ronaldo 🇵🇹, El Pibe 🇨🇴, Iniesta 🇪🇸, Beckham 🇬🇧, Kaká 🇧🇷, Messi 🇦🇷, Mbappé 🇫🇷, Salah 🇪🇬 pic.twitter.com/81hC91oK4b — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) May 15, 2026

El reconocimiento musical se extiende también a los territorios en los que se vive con especial intensidad esta disciplina deportiva. La letra enumera diversas naciones participantes y potencias tradicionales, paseándose por Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos, Uruguay, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón y Corea.

El revolucionario intermedio de la gran final en Norteamérica

El revolucionario intermedio de la gran final en Norteamérica | Fuente: Europa Press

La esperada edición, que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y culminará el 19 de julio en el recinto rebautizado como Estadio New York New Jersey, traerá novedades sin precedentes.

A través de sus perfiles oficiales, el máximo organismo internacional confirmó que organizará el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final del torneo. Este monumental evento contará con Shakira, la reina del pop Madonna y las superestrellas del K-pop BTS como principales reclamos.

DAI DAI! Falta menos de UM MÊS para vivermos a emoção de mais uma Copa do Mundo ⚽️pic.twitter.com/qPL52TgZtZ — Tracklist (@tracklist) May 14, 2026

Sobre este innovador despliegue escénico que captará la atención de millones de espectadores en todo el planeta, el presidente de la entidad organizadora, Gianni Infantino, ya había generado altas expectativas el pasado mes de marzo de 2025. Durante un comunicado ante los medios, el dirigente deportivo declaró: “Este será un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA y un espectáculo a la altura del mayor evento deportivo del mundo”.

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A pesar del enorme entusiasmo generado entre los fanáticos, existe una importante interrogante reglamentaria por resolver de cara a la final. Las normativas oficiales dictadas por la International Football Association Board establecen de manera rigurosa que los descansos entre ambos tiempos no pueden superar los 15 minutos.

El anuncio de la nueva canción del mundial de Shakira fue inspirado en el vídeo viral de Waka Waka del grupo brasileño Dance Maré quienes también participaron en Dai Dai la canción oficial del mundial 2026 pic.twitter.com/Obd1wWNRYQ — FionadeG (@Fi0naDG) May 9, 2026

La producción de este ambicioso intermedio estará bajo la tutela de Chris Martin, líder de Coldplay, en asociación directa con la organización sin ánimo de lucro Global Citizen. Para promocionar esta iniciativa visualmente, se difundió recientemente un creativo vídeo donde Martin comparte pantalla con los icónicos personajes de Barrio Sésamo, los famosos Muppets y cuenta con la participación estelar del grupo BTS.

Los beneficios económicos derivados del evento se destinarán íntegramente al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. En su reciente comunicado, la organización definió este noble proyecto como “una iniciativa histórica que busca recaudar US$ 100 millones para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo”. Para lograr esta ambiciosa meta de financiación, anunciaron una medida contundente: “Durante todo el torneo, se donará US$ 1 de cada entrada vendida para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al Fondo”.