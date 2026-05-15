La 'cara B' de las fiestas de San Isidro: casi 20 toneladas de basura y una normativa de ruido que incumple hasta el Ayuntamiento de Madrid

El mes de mayo en la ciudad de Madrid es sinónimo de San Isidro. El patrón de la capital trae consigo las fiestas en la pradera, Carabanchel, Las Vistillas o la Plaza Mayor, que registran estos días miles de asistentes, con conciertos diarios y una intensa actividad hostelera. Y, sin embargo, en la programación de 2026 se repiten las quejas por ruido, suciedad y conflictos que, año tras año, acompañan a la principal cita festiva de la capital y que ponen en cuestión el modelo con el que el Consistorio gestiona estos grandes eventos.

Y es que, en los últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha acumulado más de 420.000 euros en sanciones por vulnerar su propia normativa acústica en distintos eventos, entre ellos las fiestas de San Isidro. En total, más de 65 actas de infracción dirigidas a la empresa pública Madrid Destino por superar los límites autorizados, con mediciones que en algunos puntos llegaron a rebasar los 100 decibelios en fachadas de viviendas catalogadas como zonas acústicamente protegidas.

Las plataformas vecinales recuerdan que las autorizaciones excepcionales de ruido —hasta 75 decibelios— ya suponen una relajación de los límites habituales, y denuncian que ni siquiera esos topes se respetan durante las noches más intensas de San Isidro.

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Multitud en la zona de atracciones de la pradera de San Isidro | Fuente propia

En Carabanchel, epicentro de la celebración en la pradera, las quejas se han vuelto a producir en esta edición, por más que la lluvia haya rebajado un par de días. Colectivos como la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, la de Puerta del Ángel y distintas plataformas surgidas en torno al parque insisten en que el problema no es solo el día grande, sino la prolongación de las fiestas durante prácticamente quince jornadas consecutivas. En 2025 ya calificaron ese calendario como "una salvajada" y exigieron cambios para las ediciones siguientes. Este 2026 sostienen que el calendario y el formato han variado poco.

Los testimonios que nos han dado los vecinos van desde conciertos con la música "retumbando en los dormitorios", hasta atracciones con altavoces encendidos hasta el apagón final, megafonía constante y, una vez termina el programa oficial, un reguero de gente que prolonga la fiesta mediante cánticos, altavoces portátiles y botellón hasta altas horas de la madrugada. Algunos vecinos cuentan que han optado por marcharse del barrio para poder descansar. Otros, que duermen con tapones sin conseguir aislarse del todo.

Algunos vecinos de Carabanchel se marchan del barrio durante San Isidro por el ruido y los problemas de las fiestas

La cercanía entre las atracciones, los escenarios y las viviendas, en algunos puntos separadas por apenas unos metros, agrava el conflicto. "Vivimos al lado de una rave constante", cuentan. Las asociaciones hablan de un nivel sonoro "claramente incompatible" con el descanso de menores, personas mayores y trabajadores que no disfrutan de la festividad. De hecho, son múltiples las peticiones realizadas para que cambien las cosas.

Mientras tanto, en otras localizaciones como Las Vistillas, el debate gira en torno a los horarios y a las consecuencias indirectas de los recortes. Hosteleros de la zona han reclamado que los conciertos no terminen demasiado pronto, porque aseguran que el corte temprano de la música empuja a buena parte del público a desplazarse a otras calles y plazas, donde el botellón se multiplica y el ruido deja de estar bajo control. Piden que se mantenga programación musical algo más allá, al menos hasta medianoche, en recintos acotados y con limitadores para evitar que el problema se disperse por el casco histórico.

Basura, botellón y conflictos en San Isidro

La otra cara visible de San Isidro estos días es la suciedad. La estampa matinal de la pradera tras las noches más multitudinarias sigue siendo la de un espacio cubierto de vasos de plástico, botellas, restos de comida, envoltorios y cristales. El dispositivo de limpieza se refuerza cada año, pero las toneladas de residuos generadas mantienen cifras muy altas. Según datos oficiales, en 2025 se retiraron 18,5 toneladas de basura solo en la jornada central de San Isidro, por debajo de las más de 20 toneladas de 2024 pero todavía lejos de un escenario que pueda considerarse sostenible.

Los servicios municipales de limpieza logran que a media mañana el parque presente un aspecto razonable, pero vecinos y entidades ecologistas apuntan a los efectos a medio y largo plazo, con zonas verdes que tardan semanas en regenerarse, compactación del suelo, presencia de cristales durante meses y mobiliario urbano deteriorado por el uso intensivo. A ello se suma una imagen recurrente de contenedores saturados, bolsas apiladas en las esquinas y papeleras rebosadas desde primeras horas, especialmente en los accesos a la pradera y en vías de tránsito como General Ricardos o el paseo de la Ermita del Santo.

Los problemas de higiene se extienden también a los alrededores de los baños portátiles. Pese al refuerzo de instalaciones, una parte de los asistentes opta por orinar en la vía pública, en portales, solares o entre los coches. "Algunas calles son meaderos", nos dicen los vecinos, que reclaman no solo más aseos, sino una redistribución más racional y un control efectivo que desincentive estas prácticas.

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Basura en San Isidro | Fuente: vecinos de Carabanchel

En este sentido, el botellón, que el Ayuntamiento de Madrid asegura querer combatir desde hace años, sigue siendo un elemento central del conflicto. En un reportaje de este propio medio sobre la edición del año pasado, apuntábamos que los vecinos señalan a la Policía Municipal por su supuesta pasividad frente al consumo indiscriminado de alcohol en la vía pública, algo que da la sensación de que sigue ocurriendo este 2026.

La presencia policial es visible en los accesos y en los puntos de entrada, pero menos intensa en las calles interiores donde se concentran los grupos con bolsas de bebidas compradas en supermercados o en puestos ambulantes no autorizados.

El despliegue de la Unidad de Caballería, que el Ayuntamiento presenta como disuasorio y de refuerzo de la seguridad, también suma críticas por los excrementos de caballo sin recoger en calzadas y aceras, con malos olores y riesgo de resbalones para peatones y personas mayores. Un problema más sumado a los ya habituales de ruido y basura.

La guinda del cóctel de lo que debería ser una celebración por todo lo alto son los episodios de conflictividad puntuales que refuerzan la sensación de descontrol. Episodios de peleas, reyertas, intervenciones del SAMUR por intoxicaciones etílicas o por consumo de drogas se acumulan cada año en las fiestas de San Isidro, que ha tenido casos hasta de detenciones de menores armados y denuncias por agresiones sexuales.

El Ayuntamiento insiste en que las fiestas son un motor cultural y económico, pero los vecinos de Carabanchel y de los barrios colindantes recuerdan que su vida cotidiana no puede quedar al margen. Piden que el derecho a celebrar no se imponga, año tras año, sobre el derecho al descanso y a un entorno habitable.