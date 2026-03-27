X como banco digital: el plan final de Elon Musk para que gestiones tu dinero desde su red social

El magnate sudafricano Elon Musk sigue avanzando en sus planes para llevar a que su red social X (anteriormente, Twitter) pase a convertirse en esa "superaplicación" de la que hablaba poco después de comprar la plataforma. Para lograrlo, hará que los usuarios puedan gestionar su dinero desde este servicio.

De esta manera, X pasará a convertirse en un nuevo banco digital, todo ello dentro de un ambicioso plan con el que el CEO de Tesla tratará de seguir los casos de WeChat, la app china que predomina en este país asiático y que se ha convertido en una "aplicación para todo", con la ventaja que ello supone para los usuarios.

ELON MUSK QUIERE CONVERTIR A X EN TU BANCO DIGITAL

Unos meses después de que Elon Musk comprase Twitter, tomó la decisión polémica de cambiar el nombre de la plataforma para denominarla "X", al mismo tiempo que eliminaba para siempre el mítico logo del pajarito azul con el que siempre se había identificado la red social.

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Los expertos en marketing y los propios usuarios consideraron este cambio total de marca un gran error, pero la realidad es que el empresario sudafricano no hace nada por casualidad, y este fue solo el primer paso de un ambicioso plan que tenía entre manos.

Muy pronto Elon Musk confirmó que su intención era convertir a X en una superaplicación que pueda ser "usada para todo". Se trataría de esta forma de una aplicación similar a la ya existente WeChat, y que ahora quiere que sea un banco digital.

Esta última es una aplicación china que goza de una enorme popularidad en ese país y que los ciudadanos pueden utilizar para una infinidad de cosas. Se trata de una plataforma que alberga una infinidad de aplicaciones adicionales, todas ellas en las que se utiliza el mismo registro. Ahora, el CEO de Tesla quiere seguir sus pasos.

ELON MUSK QUIERE TRANSFORMAR X EN UN BANCO DIGITAL

Fuente: Unsplash

Elon Musk, que se encuentra inmerso en un ambicioso proyecto de Neuralink, quiere que X se convierta en un banco digital, si bien esto no significa que la red social como la conocemos vaya a desaparecer, sino que se complementará con nuevas funciones.

Poco a poco, X se está transformando en mucho más que una simple red social en la que compartir noticias y opiniones. La integración de la inteligencia artificial Grok fue un paso clave para la plataforma, pero ahora está cerca de dar un paso más hacia adelante con X Money.

Esta es la plataforma de servicios financieros y pagos digitales integrada dentro de X en la que trabaja actualmente Elon Musk, y que permitirá disfrutar de una billetera digital con la que depositar, enviar y solicitar fondos directamente desde la app.

También permitirá conectar la tarjeta de débito de los usuarios para hacer pagos P2P y hacer transferencia de fondos de manera instantánea a sus cuentas bancarias, entre otras novedades de lo más interesantes. La nueva era de la banca digital llegará de la mano de este proyecto de X.

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X MONEY, LA GRAN APUESTA DE ELON MUSK

Fuente: Unsplash

Mientras la compañía de Elon Musk, Tesla, deja de lado los coches de lujo para centrarse en el desarrollo del robot Optimus, el magnate sudafricano ya ha puesto en marcha X Money, que ha comenzado su fase beta limitada para un grupo de usuarios en Estados Unidos.

La plataforma cuenta con el apoyo de un gigante del sector de los pagos como Visa, que a través del servicio Visa Direct, permitirá que los usuarios de X Money puedan acceder a servicios de financiación instantánea de forma segura.

De esta manera, cuando los usuarios conecten su tarjeta de débito con la plataforma de Elon Musk, tendrán la posibilidad de cargar dinero en su cartera de X Money, usarlo para pagar a otros usuarios como si se tratase de Bizum, o transferir el dinero a su cuenta bancaria.

Con este proyecto, Elon Musk parece apostar de nuevo firmemente por el sector bancario, en el que ya participó al ser uno de los responsables de la creación de PayPal, el portal más popular de pagos seguros por internet. Ahora, se avecina una nueva era de la mano de X Money.