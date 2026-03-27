Lunar Gateway: así será la futura estación de la ESA que servirá de puerto de entrada a la Luna

La Lunar Gateway es la futura pequeña estación espacial internacional de la Agencia Espacial Europea (ESA) que orbitará la Luna y que actuará como base de operaciones, laboratorio científico y punto de transferencia para astronautas del programa Artemis hacia la superficie del único satélite natural de la Tierra y, en el futuro, Marte.

Esta estación espacial está liderada por la NASA con socios internacionales como la ESA, la JAXA y la CSA, y se convertirá en una infraestructura clave para la exploración espacial sostenible. Explicamos cómo será esta estación que servirá de punto de entrada a la Luna y otras misiones por el espacio.

LUNAR GATEWAY, UNA ESTRUCTURA CLAVE PARA LA EXPLORACIÓN ESPACIAL

La Agencia Espacial Europea (ESA), ya que confirmó que aterrizará en la Luna en 2030 con el módulo de carga Argonaut, trabaja en la Lunar Gateway, una estación espacial que será clave en la exploración lunar y del resto del espacio.

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La Luna ha vuelto a acaparar el protagonismo en la agenda espacial lunar. Esta estación no será un simple destino de paso, sino que buscará servir para permitir estancias de varios meses para apoyar la exploración espacial más profunda.

A diferencia de lo que sucede con las misiones Apolo, el enfoque actual busca una presencia sostenible y prolongada. La Lunar Gateway funcionará como un puerto de entrada avanzado. De esta manera, los astronautas podrán prepararse para misiones mucho más ambiciosas, siendo clave para aprender a vivir lejos de la Tierra.

Uno de los grandes retos a los que se enfrentará esta infraestructura tiene que ver con la gestión de la radiación espacial. Al alejarse del campo magnético terrestre, los astronautas quedan expuestos a niveles críticos de radiación solar. Con esta pequeña estación espacial internacional, la ESA y el resto de agencias espaciales podrán garantizar la seguridad de la tripulación.

ASÍ ES LA ESTRUCTURA DE LA LUNAR GATEWAY

Fuente: Unsplash

Después de que la NASA haya puesto fecha oficial a su regreso a la Luna, tenemos que conocer cómo funcionará la Lunar Gateway, cuya estructura se compone de varios módulos especializados de alta tecnología.

El núcleo propulsor es el elemento de potencia y propulsión, que genera energía eléctrica vital. Este componente usa propulsión de iones de xenón para mantener el control de actitud constante, y será clave para que toda la estación funcione de forma autónoma.

La ESA aporta a la estación el I-Hab, un módulo habitable que contará con dormitorios, cocina y zonas de ejercicios para mantener la salud física. Está diseñado para ofrecer comodidad y permitir la supervivencia de los astronautas europeos y otros aliados.

La Agencia Espacial Europea también se ha encargado del desarrollo del sistema Lunar Link. Se trata de un equipo de telecomunicaciones que ya está prácticamente listo para ser integrado en la estructura principal. Asimismo, el módulo Lunar View ofrecerá ventanas panorámicas impresionantes y sistemas críticos de reabastecimiento de combustible.

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La Lunar Gateway se construye pieza a pieza como un rompecabezas tecnológico gigante. Se espera que el primer despliegue importante de la misma tenga lugar en el año 2027. Será un cohete Falcon Heavy de SpaceX el encargado de transportar los primeros elementos al espacio.

Una vez efectuado el lanzamiento, el sistema tardará un total de 12 meses en alcanzar su órbita lunar definitiva. Cada una de las fases que forman parte del proceso será validada de manera minuciosa.

LOGÍSTICA Y ÓRBITA ESTRATÉGICA DE LUNAR GATEWAY

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La ubicación de la Lunar Gateway no es casualidad, sino que se trata de una decisión estratégica de ingeniería. Esta orbitará en una elipse extrema llamada Órbita de Halo Cercana a la Rectilínea (NRHO), en una trayectoria que llevará a la estación desde los 3.000 hasta los 70.000 kilómetros de distancia lunar.

Tardará de esta manera 6-7 días terrestres en completar una vuelta completa a la Luna, una órbita que reduce de manera drástica el consumo de combustible necesario para mantener la estación espacial estable.

Asimismo, garantiza una visión casi continua hacia la Tierra para mantener comunicaciones estables y fluidas. El retraso de señal es de apenas 1,2 segundos, lo cual es fácilmente manejable para los operadores. La Lunar Gateway permitirá una conexión segura entre el control de misión y los astronautas.

Esta futura estación internacional será una puerta de entrada hacia lo desconocido, por lo que podrá ser clave en el futuro de las exploraciones espaciales. No solo permitirá explorar de manera profunda el único satélite natural de la Tierra, sino que también abrirá las puertas a las visitas futuras a Marte.