Joyas ocultas en Netflix: la comedia basada en hechos reales que no puedes dejar de ver

Sin lugar a dudas, Netflix es la plataforma de contenidos en streaming más popular del planeta, contando con un enorme catálogo de series y películas en las que podemos encontrar grandes éxitos como Stranger Things, La casa de papel o El juego del calamar, pero al mismo tiempo hay joyas ocultas que deberías conocer.

Entre estos títulos menos populares pero igualmente interesantes, tenemos que hablar de una comedia basada en hechos reales que no es una novedad y que lleva tiempo disponible en la plataforma, pero que, una vez que la veas, estamos seguros de que no podrás dejar de verla una y otra vez.

LA JOYA DE COMEDIA QUE PUEDES ENCONTRAR EN NETFLIX

La comedia es uno de los géneros favoritos de la audiencia, ya que siempre es una buena opción pasar un buen rato de risas y entretenimiento, siendo además películas o series perfectas para ver sin tener que pensar en exceso para seguir el hilo de la trama.

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En el mundo del streaming hay muchas opciones entre las que elegir, y precisamente por el elevado número de opciones disponibles, a menudo pasan desapercibidas grandes joyas del género que son ideales para despejar la mente y entretenerse.

Una de ellas la encontramos en el catálogo de Netflix, y es Un gesto estúpido e inútil, estrenada en el año 2018 bajo la dirección de David Wain y que se encuentra basada en hechos reales, lo que siempre es un punto a favor de la cinta.

¿DE QUÉ VA ESTA COMEDIA DE NETFLIX?

Fuente: Netflix

En una era en la que las plataformas de streaming han dado un vuelco a su modelo de suscripción, nos encontramos con grandes joyas ocultas como esta comedia de Netflix. En ella se pone el foco en el escritor y cofundador de la revista National Lampoon, Douglas Kenney.

En la película se muestra cómo este decide fundar la revista junto a Henry Bear y cómo llegó a convertirse en el "rey del humor", definiendo la cultura pop de los años 70. En el filme se puede disfrutar de su historia y de cómo, tras alcanzar el éxito y llegar incluso al cine, vio cómo se caía la revista que le hizo triunfar.

National Lampoon fue una de las marcas más populares y exitosas dentro del mundo de la comedia. La revista satírica estadounidense se fundó a principios de los años 70 como un derivado de la revista The Harvard Lampoon, donde tanto Doug Kenney como Henry Beard eran estudiantes de la universidad.

Tras un comienzo vertiginoso que llevó a la revista a alcanzar el éxito entre el público por su humor y contenido sustentado en parodias y producciones surrealistas y disparatadas, llegó a conquistar la gran pantalla, la televisión y la radio. Su historia queda perfectamente plasmada en esta película de Netflix.

CÓMO FUE LA HISTORIA QUE TRIUNFA EN NETFLIX

Fuente: Netflix

Netflix ha cambiado las reglas en el nuevo camino de las películas desde las salas de cine hasta tu casa, pero al mismo tiempo nos permite seguir disfrutando de grandes joyas ocultas en su enorme catálogo.

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En el caso de Un gesto estúpido e inútil, nos encontramos con una fiel representación de la historia de esta revista, National Lampoon, que se estrenó en el cine con Casa de animales, de John Landis, estrenada en 1978 y en la que participaban grandes talentos de comedia.

Fue un gran éxito y marcó el inicio de distintas producciones similares que definieron el género en las décadas de los 70 y 80. Todo este asunto se aborda en la película de Netflix, donde se pone el foco en la turbulenta vida profesional y privada de Douglas Kenney.

Interpretado por Will Forte, y siendo Domhnall Gleeson quien da vida a Henry Beard, están acompañados en la película con varios personajes y figuras clave de la época y la vida real, como Bill Murray, Harold Ramis, Gilda Radner, John Belushi y Chevy Chase, entre otros.

Se trata de un perfecto homenaje a la comedia de los años 80, y a pesar de que pasa desapercibida en el catálogo de Netflix, se trata de uno de esos títulos que todos los amantes del género no pueden dejar de ver.