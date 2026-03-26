Vuelve el 'Sonic Boom': Seattle recupera a sus Supersonics 18 años después del robo de OKC

Se acabó la espera. Lo que durante casi dos décadas fue una herida abierta en el Noroeste de Estados Unidos empieza a cicatrizar. El board de la NBA ha dado el visto bueno definitivo: la liga se expande a 32 franquicias y Seattle recuperará lo que nunca debió perder. No habrá procesos de selección ni castillos en el aire. Las Vegas será la sede 31 y Seattle, con el regreso de los Supersonics, la 32. Es una victoria del baloncesto romántico sobre el despacho frío.

​El regreso de los Sonics obliga a mirar atrás, a aquel 2008 donde la ciudad vivió un auténtico shock cultural. Bajo la sombra de David Stern y el movimiento maestro de Clay Bennett, la franquicia hizo las maletas hacia Oklahoma City.

El regreso de los Supersonics en 2028: Seattle recupera su nombre, sus colores y el anillo de 1979

Fue un traslado traumático: se llevaron el talento de unos jovencísimos Kevin Durant y Jeff Green, y dejaron a Russell Westbrook posando con una gorra de un equipo que ya no existía en la "ciudad de la lluvia". Seattle se quedó huérfana justo cuando el equipo estaba listo para el plug and play. Dos años después, ya bajo el nombre de Thunder, aquellos niños eran élite; cuatro años después, jugaban las Finales.

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​La gran pregunta que ha sobrevolado la liga durante dieciocho años tiene por fin respuesta oficial. Con la vuelta de los Supersonics, se activa el pacto de "historia en suspenso". Oklahoma City Thunder cederá de forma gratuita y sin condiciones todo el legado: el nombre, los colores verde y oro, el logotipo y, lo más importante, el título de 1979. A efectos reales, los Thunder abrieron su cuenta de anillos particular el pasado junio de 2025. El trofeo Larry O’Brien que Lenny Wilkens levantó en los setenta vuelve a pertenecer legalmente a Seattle. Los números retirados de leyendas como Jack Sikma o Nate McMillan colgarán de nuevo del techo del Climate Pledge Arena.

​La NBA trabaja con el horizonte de 2028 para que la competición de 32 equipos sea una realidad total. A diferencia de otros traslados o expansiones, la liga no ha querido subastas de sedes.

Seattle recupera a los Supersonics y Las Vegas tendrá franquicia propia en 2028 Fuente: NBA

​Las Vegas y Seattle completarán la nueva estructura de 32 equipos en 2028

El plan estaba cerrado: Las Vegas, la ciudad que ya actúa como la sede 31 oficiosa gracias a la NBA Cup y la Summer League, era la apuesta segura por mercado y espectáculo. Pero Seattle era la apuesta por la ética. La operación que llevó los Sonics a OKC se gestó entre los problemas económicos de Howard Schultz (Starbucks) y la ambición de Bennett por tener un equipo en su tierra. El pago de 45 millones de dólares para romper el contrato del pabellón en 2008 fue el precio del "destierro".

​Ahora, la entrada de nuevos inversores y la solidez del proyecto en Seattle demuestran que la ciudad siempre fue un enclave fundamental. La rivalidad con Portland Trail Blazers, el derbi del Noroeste, recuperará su fuego en menos de tres años. Con 32 equipos, la NBA alcanzará la simetría perfecta: 16 franquicias por conferencia. Este cambio obligará a una reestructuración de las divisiones y del calendario, facilitando la logística de viajes y equilibrando la competición. El regreso de los Sonics no solo repara una injusticia histórica, sino que devuelve a la liga una fisonomía clásica que se echaba de menos desde los tiempos de Gary Payton y Shawn Kemp.

​El "Sonic Boom" está de vuelta. Seattle no solo recupera un equipo de baloncesto; recupera su identidad deportiva. Mientras el mundo espera a que se ratifiquen los contratos a final de año, la ciudad ya prepara el verde y el dorado. Los Thunder seguirán su camino en Oklahoma con su propia identidad, y los Supersonics volverán a ser lo que siempre fueron: uno de los pilares del baloncesto mundial. Se cierra así uno de los capítulos más oscuros de la gestión de franquicias en el deporte profesional estadounidense, devolviendo el balón a quienes nunca dejaron de pedirlo.

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