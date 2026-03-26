Pellegrino Matarazzo y el regreso de Take Kubo: los plazos reales para volver a ver al japonés

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo mantiene una postura de prudencia absoluta con el regreso de Take Kubo. El extremo japonés, alejado de la competición desde el pasado mes de enero, ha empezado a asomar por los campos de entrenamiento de Zubieta, pero su presencia con el grupo no implica un retorno inmediato a las convocatorias.

El club donostiarra tiene grabada una hoja de ruta que prioriza la salud del futbolista por encima de las necesidades urgentes del esquema de Pellegrino Matarazzo. Precipitar la vuelta de un jugador de su explosividad podría derivar en una lesión crónica que comprometa el tramo final de la temporada.

​El atacante nipón es una pieza fundamental en el ataque txuri-urdin, especialmente en la banda derecha. Sin embargo, los servicios médicos y el cuerpo técnico coinciden en que forzar su reaparición sería perjudicial tanto para el jugador como para el equipo a corto y medio plazo. La consigna en las oficinas de San Sebastián es clara: no hay prisa. Aunque Kubo ya realiza ejercicios con balón y participa en dinámicas grupales, el objetivo es que recupere el tono físico óptimo antes de recibir el alta competitiva. La Real Sociedad no va a precipitar su vuelta a los terrenos de juego porque se quiere evitar que tenga una recaída.

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​Take Kubo sigue entrenando con peto naranja por orden de protección de Pellegrino Matarazzo

Kubo Fuente: Europa Press

​Para garantizar que el proceso de recuperación sea estanco, la Real Sociedad ha implementado un protocolo visual en los entrenamientos. Take Kubo se ejercita estos días con un llamativo peto naranja, una práctica para señalizar a los futbolistas que aún están en proceso de rehabilitación.

Este distintivo sirve para advertir al resto de los compañeros de la debilidad física que todavía sufre el japonés. La intención es evitar contactos bruscos o acciones fortuitas con algún futbolista pasado de rosca que puedan reavivar la dolencia sufrida en enero.

​El uso de este peto naranja es una medida de seguridad para que la intensidad de los entrenamientos no pase factura al internacional japonés. Matarazzo quiere a sus jugadores al límite, pero con Kubo se ha trazado una línea roja. El futbolista afronta este tramo final de su recuperación con entrega, pero aceptando los tiempos marcados por los especialistas. En la Real Sociedad saben que un Kubo al 100% de sus capacidades es mucho más útil que forzar una reaparición prematura que termine en la enfermería tras los primeros minutos de juego.

​El esquema de Pellegrino Matarazzo sin su referente en banda

​La ausencia de Kubo ha obligado a Matarazzo a retocar el dibujo ofensivo del equipo durante los dos últimos meses. La baja del japonés restó desborde y capacidad de sorpresa en el último tercio del campo, pero el técnico prefiere consolidar otras alternativas antes que arriesgar el físico de su jugador más determinante. La planificación deportiva de la Real Sociedad se centra ahora en que el extremo llegue con plenas garantías a los partidos decisivos que restan en el calendario, donde el equipo se juega sus aspiraciones europeas.

​Kubo, que ya ha sido visto entrenando con el resto del grupo, mantiene la ilusión por recuperar su sitio en el once titular. Su evolución es positiva, pero el club no va a emitir una fecha oficial de regreso hasta que los tests de esfuerzo confirmen que no existe riesgo alguno de rotura. La gestión del "caso Kubo" es un ejercicio de paciencia estratégica. La Real Sociedad ha aprendido de experiencias previas y sabe que, en el fútbol de élite actual, los plazos biológicos deben respetarse por encima de las urgencias del calendario de competición.

​El regreso de Take Kubo a la banda derecha de Anoeta será progresivo. Se espera que, una vez deje el peto naranja y reciba el alta médica, su introducción en los partidos sea paulatina, entrando desde el banquillo para sumar minutos de calidad sin carga excesiva. Hasta entonces, Zubieta seguirá siendo el laboratorio donde se cuida cada movimiento del japonés, bajo la atenta mirada de un Pellegrino Matarazzo que cuenta los días para recuperar a su estilete, pero solo cuando la seguridad física sea total. El club sabe que precipitarse puede resultar perjudicial para el propio futbolista.