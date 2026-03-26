Vinod Khosla, inversor en IA: "En 2026, los niños de cinco años nunca conocerán lo que es tener que trabajar"

El destacado inversor de capital de riesgo, Vinod Khosla, cofundador de Sun Microsystems e inversor de OpenAI, ha hecho su predicción con respecto al futuro del trabajo por la irrupción de una inteligencia artificial que cada vez está más presente en el terreno laboral y que acabará con muchos puestos de trabajo.

En este sentido, sus palabras son reveladoras, y asegura que los niños que tienen 5 años en el presente año 2026 "nunca conocerán lo que es tener que trabajar", de forma que serán las máquinas las que se encarguen de todo. No obstante, esta afirmación lleva asociadas algunas interrogantes aún por resolver.

VINOD KHOSLA SE PRONUNCIA SOBRE EL FUTURO LABORAL

La gran mayoría de expertos y empresarios tecnológicos tienen claro que la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo laboral. Lo que parece claro es que, si una máquina puede replicar las labores que hace una persona, esta acabará por reemplazarla.

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El motivo es simple: una máquina no tiene los derechos del trabajador, como vacaciones o descansos, ni tampoco tiene salario, por lo que resulta mucho más rentable desde el punto de vista empresarial. De ahí que la IA no deje de ganar enteros en infinidad de sectores.

Si bien la inteligencia artificial aún no se encuentra preparada para reemplazar por completo a los humanos en todas las profesiones, en algunos casos se están dando pasos importantes para acabar con la mano de obra humana.

En este sentido, hay grandes personalidades que se han referido al futuro de la IA, como un Jeff Bezos que tiene claro cuál es el único trabajo a salvo de la inteligencia artificial. Por su parte, Elon Musk asegura que en una o dos décadas el trabajo será opcional, y en el mismo sentido se pronuncia el inversor indio-estadounidense, Vinod Khosla.

VINOD KHOSLA ASEGURA QUE EN 2030 EL 80% DE LOS TRABAJOS LOS HARÁ UNA IA

Fuente: Unsplash

Una vez conocido que la IA ya ha destruido 400.000 empleos en España, Vinod Khosla, que es uno de los primeros grandes inversores de OpenAI, confesó en una entrevista al pódcast Titans and Disruptors of Industry de Fortune, hizo una predicción preocupante.

Según el empresario, el 80% de los trabajos podrán ser realizados por una IA a partir de 2030, de forma que nos acercamos a un futuro en el que es muy posible que no haya que trabajar, lo que plantea dudas sobre la forma en la que se generarán ingresos.

En este sentido, Vinod Khosla asegura que se avecina una época en la que el coste de la mano de obra será tan barato que, en su mayor parte, el PIB aportado por el trabajo desaparecerá. Recalca que "es bastante improbable que un niño que ahora mismo tenga 5 años vaya a buscar trabajo".

El empresario asegura que los más jóvenes podrán seguir su verdadera pasión y que los estudios universitarios pasarán a ser un "placer intelectual". Según su teoría, si los costes de mano de obra caen, al igual que lo hace la producción de bienes y servicios, también lo harán los precios, haciendo accesibles bienes a las rentas más bajas que ahora no eran posibles.

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LAS DUDAS QUE GENERAN LAS PALABRAS DE VINOD KHOSLA

Fuente: Unsplash

Las palabras de Vinod Khosla pueden parecer optimistas, pero no hay que olvidar que no es cualquier persona la que habla del futuro de la IA, sino una persona que tiene grandes inversiones en la tecnología y, por tanto, le interesa lanzar mensajes positivos sobre la inteligencia artificial.

De esta manera, los usuarios estarán más entusiasmados con sus posibilidades y estarán más abiertos a utilizarla en su vida diaria. En cualquier caso, al mismo tiempo que se plantean algunos interrogantes sobre ese hipotético futuro que nos espera.

Una inteligencia artificial que pueda reemplazar a los trabajadores hará que muchas personas puedan tener problemas para acceder al mundo laboral, aunque siempre habrá ciertas labores que no podrán ser reemplazadas por máquinas, al menos a corto plazo.