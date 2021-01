LA LECCIÓN DE HENAR Y LA BISEXUALIDAD EN MASTERCHEF JUNIOR

Foto: RTVE

Henar se ha convertido en la protagonista principal de la octava edición de Masterchef Junior. La joven cocinera solo tiene 10 años pero ha conseguido ganarse el cariño del público por sus comentarios. Henar ha declarado que su “crush” es Jordi Cruz, es decir, que el juez del concurso es su amor platónico porque según ella “es muy amable y está muy fuerte. Tiene bíceps, tableta.”

Durante una prueba por equipos, Henar sorprendió a los espectadores y dio toda una lección a pesar de su corta edad. La joven cocinera estaba hablando con Silvia Abril y Pepe Rodríguez sobre qué significa el ser crush de alguien. Ella contaba que le han roto el corazón mil veces: “Yo a veces le he pedido salir a alguno y todos me han dicho que no”. Los jueces le animaban a que no diera todo por perdido y Henar soltó en un alarde de amor propio: “Es que no me merecen“.

No quedó ahí el comentario y la joven siguió explicándose: “Me estoy centrando más en la cocina que en ligar con los chicos o con las chicas”. Esto fue muy comentado en las redes sociales, dónde la concursante de Masterchef Junior se ha convertido en una de las aspirantes favoritas por dar lecciones como esta.