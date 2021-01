Los que tanto piden una mejora en los juegos disponibles para móvil, tanto en la App Store como en la Play Store, están de enhorabuena, llega Star Wars: KOTOR II. La compañía Aspyr Media y Lucasfilm se han aliado para anunciar el lanzamiento de Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. El título ya está disponible tanto para iOS como para iPadOS y Android desde el pasado día 18 de diciembre por una cantidad de 16,99 euros. Hace poco pudimos ver en Disney+ el último capítulo de la serie The Mandalorian, y probablemente aún tengas muchas más ganas del universo Star Wars, por lo que aquí te traemos un regalo. Vamos a ver cómo es Star Wars: KOTOR II, el mejor juego de móvil para los fans de la mítica saga.

Vamos a ver algo de historia sobre el juego y sus características en la adaptación para móviles: