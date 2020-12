Esta está siendo, de largo, la serie del momento. Y es que si algo nos está entreteniendo y amenizando las semanas finales de este 2020 está siendo The Mandalorian. La serie se estrenó en Disney Plus en noviembre del año pasado, y el pasado 30 de octubre llegaron a nuestras pantallas los ocho episodios que componen la segunda temporada de esta producción del universo Star Wars. La saga de ciencia ficción y aventuras espaciales creada por George Lucas tiene ya más de cuatro décadas de vida y no da visos de agotarse. Sigue fascinando a sus viejos fans y cosechando nuevos seguidores entre las generaciones más jóvenes.

Ese relevo generacional será ahora en buena medida responsabilidad de The Mandalorian. La serie, dirigida por el cineasta y productor Jon Favreau, sabe moverse con maestría y sutileza entre la fidelidad al espíritu clásico de la saga de Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi al mismo tiempo que se mete en el bolsillo a los espectadores más jóvenes con su estética y su estilo narrativo. La historia que cuenta The Mandalorian, nos dicen al comienzo, arranca “después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden”. Es decir, unos cinco años después de los acontecimientos que se cuentan en la película del Retorno del Jedi.