¿Te tocó algún premio en la Lotería de Navidad? Disney+ tiene algo para ti. Así que, si es así, ¡enhorabuena! Y si no has tenido la mejor de las suertes, no tienes por qué preocuparte. Si eres de los que les gusta el juego, aún tienes tiempo. Sabes que siempre nos quedará el sorteo de la Lotería del Niño. Y si no…

Año nuevo, vida nueva. Y estrenos de series nuevas también vienen de la mano con el inicio de la nueva etapa. Diciembre tiene los días contados. Se hace más traslúcido, convirtiéndose en algo no material. Volatilizándose. Y no sabemos si tú, pero en la plataforma Disney+ se están preparado para iniciar el año con sorprendentes novedades. 2021 está cargadito de producciones. Que verán la luz este mismo año, aunque sea bajo los umbrales de sus días, y otros que no. Que serán anunciados, para prorrogar la espera. Y con ello, la impaciencia.

Pero, en definitiva, vayamos al quid de la cuestión. Llegan segundas temporadas, terceras temporadas… llegan muchas renovaciones a la plataforma de Disney+. Por ejemplo, cada viernes, llegan dos nuevos episodios de la temporada número 31 de Los Simpson al catálogo. En las que profundizaremos más adelante.

Aunque, en definitiva, vamos a centrarnos en las exclusivas. En las que llegan por primera vez al catálogo de la plataforma. Recientemente nos centrábamos en los titanes del streaming: Netflix y HBO. Hoy, nos centramos en la marca del ratón Mickey. Estos son los estrenos de serie para este mes de enero, y que serán todo un éxito. Un primer mes cargadito de ficciones, en Disney+.