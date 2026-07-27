Amazon Music gratis para Samsung Galaxy: cómo reclamar la promoción paso a paso

Se acabó lo de rascarse el bolsillo para tener música sin anuncios si llevas un Samsung Galaxy en la mano. Samsung ha reactivado por sorpresa una promoción que ya apareció y desapareció a la velocidad del rayo hace semanas, y por fin es oficial: tres meses de Amazon Music Unlimited completamente gratis para los dueños de varios modelos de la casa. Te cuento cómo pillarla antes de que vuelva a esfumarse.

Qué es la promoción y quién puede aprovecharla

La oferta es simple: tres meses de Amazon Music Unlimited sin coste para nuevos suscriptores que activen el servicio desde un dispositivo Galaxy compatible. Con ella accedes a un catálogo de millones de canciones sin anuncios, podcasts y un audiolibro al mes de regalo. Samsung ha confirmado que Amazon Music viene preinstalada en varios dispositivos, y la promoción salta automáticamente al abrir la app si cumples los requisitos.

Los modelos confirmados son los Galaxy S25, S26, Galaxy Z Fold 8 y la tableta Galaxy Tab S11, aunque como pasó con el chollo de Perplexity Pro del año pasado, es probable que también funcione en teléfonos Galaxy más antiguos. Eso sí, solo para cuentas nuevas de Amazon Music, así que si ya tuviste una prueba antes, no cuela.

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Cómo reclamar los tres meses gratis paso a paso

El proceso es sencillo, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la Galaxy Store , no Google Play. Es importante porque la oferta está vinculada a la tienda de Samsung.

, no Google Play. Es importante porque la oferta está vinculada a la tienda de Samsung. Busca Amazon Music y descarga la app.

y descarga la app. Ábrela y, si es la primera vez, deberías ver la pantalla de la promoción con los tres meses gratis. Si no aparece, toca en "Ofertas" o "Prueba gratuita".

con los tres meses gratis. Si no aparece, toca en "Ofertas" o "Prueba gratuita". Introduce tus datos de pago (sí, los pide) y confirma la suscripción . No te cobrarán nada hasta que terminen los 90 días.

. No te cobrarán nada hasta que terminen los 90 días. Disfruta.

Importante: Amazon te cobrará automáticamente la cuota mensual cuando acaben los tres meses. Pon una alarma en el calendario desde ya para no llevarte un susto en la cuenta. Cancelar es fácil desde los ajustes de la app, pero solo si te acuerdas.

Si no quieres líos de cobros, el plan gratuito de Amazon Music existe, pero con anuncios y saltos limitados. Nada que ver con la experiencia sin interrupciones.

Tres meses de música gratis, sí, pero con fecha de caducidad bien marcada en el calendario si no quieres que el regalo se convierta en disgusto.

¿Merece la pena o es un caramelito envenenado?

Que una marca te dé algo gratis en pleno julio de 2026 siempre tiene truco, y este no iba a ser la excepción. Samsung lleva años reduciendo sus paquetes de bienvenida: en 2024 los Galaxy venían con un año de Disney+, seis meses de YouTube Premium y un montón de pruebas premium. Ahora, la joya de la corona son tres meses de música. Amazon Music Unlimited es una pasada si aprovechas esos 90 días para devorar podcasts y playlists sin anuncios, pero el negocio está en que te olvides de cancelar y pagues religiosamente el resto del año.

Comparado con otros freebies activos —seis meses de SiriusXM, dos de Adobe Lightroom o un año de Goodnotes— el de Amazon Music es el más llamativo para el público general. Eso sí, no esperes que dure mucho: la misma promoción desapareció en mayo sin avisar, y esta nueva hornada puede esfumarse igual de rápido. Mi consejo: si te gusta la música, actívalo ya, marca en el calendario el día 90 y disfrútalo mientras dure.

Quién sabe si Samsung nos tiene guardado algún as en la manga para final de año. De momento, el caramelito está servido.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)