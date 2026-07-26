Sanciones a Hamilton y Antonelli: la FIA revienta la parrilla del GP de Hungría

La FIA ha esperado hasta casi las dos de la madrugada en Hungría para soltar el bombazo. Lewis Hamilton y Kimi Antonelli pierden tres puestos en la parrilla tras la clasificación y la carrera del domingo se ha convertido en un thriller total. El sábado por la noche, en el circuito de Hungaroring, se ha cocido un drama de esos que hacen saltar las alertas en los garajes.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. La combinación de un tapón a Piastri, banderas amarillas desatendidas y dos sanciones a última hora ha puesto la clasificación patas arriba. Twitter arde y los paddocks ya preparan las radios abiertas.

El tapón de Hamilton a Piastri que ha encendido la mecha

Hamilton acabó su última vuelta de Q3 a solo 12 milésimas del poleman Lando Norris y se quedó en segunda posición provisional. Pero mientras tanto, Oscar Piastri venía lanzado por detrás buscando su propio tiempo. El heptacampeón, que iba ya relajado tras su intento, bloqueó la trazada del australiano en la curva 1 y le obligó a pasarse de frenada, pisar la grava y abortar la vuelta. Piastri se quedó sin oportunidad de pelear por la pole.

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La FIA, tras revisar las imágenes durante casi dos horas, ha sentenciado que hubo obstrucción. El inglés ha insistido en que no era consciente de que venía nadie: “Una vez que terminé mi vuelta, no sé si me interpuse en el camino de alguien”. Pero la telemetría es clara. La sanción le hace caer hasta la quinta plaza en la parrilla, justo por detrás de Charles Leclerc, Kimi Antonelli y el propio Piastri.

Antonelli, el otro gran damnificado por las banderas amarillas

La sorpresa de la noche ha sido la sanción a Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes ha recibido el mismo castigo —tres puestos— por no respetar las banderas amarillas durante la Q2. Los comisarios detectaron que no redujo la velocidad suficiente en un sector crítico y la decisión ha sido firme. Con este movimiento, el italiano retrocede del cuarto al séptimo puesto, lo que beneficia a Piastri, Leclerc y… sí, a Hamilton, que paradójicamente ve cómo su compañero de equipo en Ferrari sale menos perjudicado por el efecto dominó.

La parrilla del domingo es un puzzle nuevo: Norris mantiene la pole, pero ahora Leclerc sale segundo, Piastri tercero y Antonelli cae al séptimo lugar, empezando una batalla desde atrás que promete fuego.

Las penalizaciones en clasificación: una tradición que la FIA se toma cada vez más en serio

No es la primera vez que una decisión de los comisarios en la noche del sábado reconfigura la parrilla por completo. En los últimos años, la FIA ha endurecido su postura contra las obstrucciones y la ignorancia de las banderas amarillas, empujada por incidentes como el de Verstappen en 2024 o el de Russell en 2025. Lo que antes se resolvía con un simple aviso ahora son tres puestos y un aviso para navegantes. La F1 actual no perdona un milímetro de trazada robada, y menos en Hungaroring, donde la pole es casi medio campeonato.

Para Lando Norris, la pole del sábado se convierte en un regalo con sabor a victoria, pero con una presión añadida: ahora tiene a Leclerc justo detrás y a un Piastri con hambre de revancha. Y no olvidemos a un Hamilton que saldrá quinto y a un Antonelli que, desde el séptimo, querrá demostrar que la penalización fue injusta. El domingo a las 15:00, todo puede pasar en una carrera que se ha convertido en impredecible.

Cuando la FIA se pone seria en clasificación, las carreras del domingo se ganan o se pierden el sábado por la noche.

El chisme en 3 claves (TL;DR)