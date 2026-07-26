Sandra Bullock: la actriz se abre al amor tres años después de Bryan Randall

Sandra Bullock ha pasado los últimos tres años completamente fuera del radar. No ha sido fácil. En agosto de 2023, la actriz perdió a Bryan Randall, su pareja desde 2015, tras una lucha silenciosa de tres años contra la ELA. Desde entonces, prioridad absoluta: sus dos hijos, Louis y Laila, y un duelo que ha llevado con una discreción casi inédita en Hollywood.

El vacío que dejó Bryan Randall (y por qué ha necesitado tres años)

Randall no era un famoso más. Era fotógrafo, se mantenía lejos de las alfombras rojas y, según quienes los conocían, fue el amor de su vida, de esos que no se olvidan. Bullock lo dijo claro en su momento: “Bryan era el indicado”. Así que cuando él murió a los 57 años, ella hizo lo que muchas celebridades no hacen: se retiró. Nada de premieres, nada de entrevistas, ni una salida casual captada por los paparazzi durante meses. Porque el duelo real no necesita flashes.

Este 2026 hemos empezado a verla de nuevo. No por casualidad. La secuela de Practical Magic (sí, la peli de brujas que llevamos décadas pidiendo) la ha traído de vuelta, pero con condiciones. En abril, durante una cumbre de CNBC en Nueva York, dejó una frase que resume todo: “Hice esta película porque sabía que mis hijos estaban fuera del colegio. No voy a sacrificar su tiempo, mi tiempo con ellos”. O sea, vuelve al cine sin renunciar a lo que de verdad importa.

Publicidad

La señal que lo cambia todo: “Está lista para tener citas”

Y aquí llega el giro que ha pillado a medio internet con el corazón encogido pero sonriendo. Según cuenta RadarOnline y recoge Perez Hilton, una fuente cercana ha filtrado que Sandra le está diciendo a amigos íntimos que se siente preparada para empezar a salir. No es que mañana se baje Tinder, ojo. La misma fuente aclara: “No tiene prisa. No está desesperada. Sencillamente, está abriendo esa puerta”.

Esa frase —”no busca reemplazar a Bryan, pero sí tener a alguien especial otra vez”— es la clave. No es un rebote, no es un intento de llenar un vacío. Es una mujer de 61 años que ha hecho las paces con el pasado y se permite, por fin, mirar hacia adelante. Y el timing, con la promoción de la peli en septiembre, no puede ser más simbólico.

No es el típico regreso mediático con romance relámpago. Es Sandra Bullock haciendo las cosas a su manera, como siempre.

Dating en modo Sandra: discreción, prioridades y cero presión

Lo que me parece más potente de todo esto es el contraste con la fiebre del dating exprés que vemos en otras estrellas. Aquí no hay filtraciones pactadas con revistas del corazón ni citas en restaurantes de moda con fotógrafos avisados. Bullock está moviendo los hilos a la antigua: de palabra, en círculos de confianza, sin exposición. Y eso, en 2026, es casi un acto de rebeldía.

Además, encaja con su historial. Siempre ha sido la anti-celebrity: adoptó a sus hijos como madre soltera, construyó una relación sólida con Randall lejos de los flashes, y ahora vuelve a elegir un camino que prioriza su bienestar emocional y el de los niños. No es un regreso para alimentar titulares, es una decisión vital con los pies en la tierra.

El chisme en 3 claves (TL;DR)