Disney rescata 'The Mandalorian and Grogu' en streaming tras su fracaso histórico en taquilla

Parecía que iba a reventar la taquilla y acabó firmando la peor recaudación de la historia de Star Wars. The Mandalorian and Grogu se estrenó en cines el pasado mayo con una expectación descomunal… que nunca se tradujo en taquillazo. Ahora, Disney ha decidido darle una segunda vida en plataformas, y los primeros datos digitales le están dando la razón a todos aquellos que prefirieron esperar para verla desde casa.

Un fracaso en taquilla que hace historia

Las cifras son demoledoras. La película dirigida por Jon Favreau ha sumado 344,8 millones de dólares en todo el mundo, una cantidad inferior a los 392,9 millones que recaudó Han Solo: Una historia de Star Wars, la hasta ahora cinta más floja de la saga. Con un presupuesto de 165 millones, los cálculos de la industria apuntaban a que necesitaba superar los 412 para ser rentable en cines. Un agujero difícil de tapar.

El streaming le tiende la mano

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Pero ¡agárrate! En cuestión de semanas, la película ha dado un giro inesperado en el mercado digital. Según adelanta Vandal, desde que aterrizó en alquiler y compra en Prime Video y Apple TV se ha colado en el top diez de películas más vistas en más de medio centenar de países. Un fenómeno que confirma lo que muchos sospechábamos: el público quería verla, pero en casa.

La siguiente parada será Disney+. La plataforma aún no ha confirmado la fecha exacta, pero sí ha dejado caer que el estreno en streaming llegará en los próximos meses. Para los más impacientes, la edición en formato físico estará disponible a finales de agosto.

¿Por qué los fans prefieren Star Wars en casa?

El tropiezo de esta película pone sobre la mesa una realidad que Disney ya conoce bien: Star Wars funciona mejor en las pantallas de casa. The Mandalorian fue el fenómeno que resucitó la saga en streaming, y desde entonces cada nueva serie ha generado conversación y suscriptores. El fallo fue pensar que trasladar esa fórmula a un cine lleno de palomitas iba a ser automático. La historia de Din Djarin y Grogu, acostumbrados a los ritmos episódicos, perdía pegada en una sala oscura de dos horas.

El error no fue la película, sino intentar vender como gran acontecimiento lo que nació para la intimidad del sofá y una manta.

La crítica, no la trató mal del todo, pero tampoco la encumbró, y la campaña de promoción no logró transmitir que fuera un evento imprescindible. Muchos fans decidieron esperar a tenerla en casa, donde ya tenían planeado verla con calma, como si de un maratón más se tratase.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7/10. El batacazo en taquilla quedó atrás gracias a un inesperado éxito digital que demuestra que Grogu tiene tirón. La llegada a Disney+ puede convertirla en un pequeño fenómeno doméstico. Si te gustó la serie, dale una oportunidad desde el sofá.

🍿 El maratón en corto