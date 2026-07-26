Policía Nacional abre 30 plazas fijas para administrativos y Artes Gráficas: requisitos

Si buscas empleo público y no quieres pasar por las oposiciones a la escala operativa, esta convocatoria de la Policía Nacional te interesa. La Dirección General acaba de sacar 30 plazas de personal laboral fijo y el plazo para apuntarse termina el 5 de agosto de 2026.

La convocatoria forma parte de la misma oferta de empleo público que también incluye 122 puestos de personal laboral fijo en la Guardia Civil, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Son plazas para incorporarse a distintas dependencias de la Dirección General de la Policía sin necesidad de pasar por la Escala Básica.

¿Qué plazas se ofertan y dónde se trabaja?

La convocatoria contempla un total de 30 plazas de personal laboral fijo repartidas en tres especialidades. En concreto, son 13 plazas de Servicios Administrativos (categoría E1), 10 plazas de Artes Gráficas (E2) y otras 7 plazas de Artes Gráficas en la categoría M1, que exige mayor cualificación.

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Las plazas de Artes Gráficas estarán destinadas a la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, ubicada en Leganés (Madrid). Los puestos de Servicios Administrativos, en cambio, se repartirán entre distintas dependencias policiales previstas en la convocatoria.

Requisitos y titulación necesaria

Los aspirantes deben cumplir los requisitos generales de acceso al empleo público: tener la nacionalidad exigida, haber cumplido los 16 años sin superar la edad máxima de jubilación forzosa, poseer la capacidad funcional necesaria y no haber sido separado de ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario.

La titulación es el primer filtro en esta oposición: sin el título adecuado no se admite la solicitud, así que conviene comprobarlo antes de pagar la tasa.

La titulación varía según la plaza. Para Servicios Administrativos (E1) basta con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. Para Artes Gráficas (E2) se exige el título de Técnico, y para la categoría M1 es necesario el título de Técnico Superior o la titulación equivalente establecida en el convenio colectivo.

El proceso selectivo se realiza mediante el sistema de oposición, con ejercicios adaptados a cada especialidad profesional. Las solicitudes se presentan exclusivamente por vía electrónica a través del modelo oficial 790, disponible en el servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General de la Administración.

Los aspirantes deben abonar una tasa que varía según la categoría: 15,57 euros para Servicios Administrativos, 23,33 euros para Artes Gráficas E2 y 31,10 euros para Artes Gráficas M1. Existen supuestos de exención y bonificación recogidos en la propia convocatoria. El plazo de inscripción se cierra el 5 de agosto de 2026, así que quedan apenas unos días para reunir la documentación.

¿Merece la pena presentarse a esta convocatoria?

La mayoría de los aspirantes que se presentan a procesos de la Policía Nacional piensan en la Escala Básica, pero las plazas de personal laboral fijo son una vía menos conocida y con menos competencia. Aquí no se trata de superar pruebas físicas ni de pasar por la academia de Ávila: el acceso se decide en ejercicios específicos de la especialidad, lo que beneficia a quien ya tiene formación o experiencia en administración o en Artes Gráficas.

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Una vez superado el proceso y formalizado el contrato, los seleccionados adquieren la condición de personal laboral fijo de la Administración General del Estado, con los derechos y condiciones del IV Convenio Único. Esto significa estabilidad en el empleo y un convenio consolidado, aunque con condiciones distintas a las del funcionariado de carrera. Para quien busca un empleo público estable sin opositar al cuerpo policial, es una oportunidad a tener en cuenta.

Lo importante ahora es no dejar la solicitud para el último día. Con solo 20 días hábiles de plazo desde la publicación en el BOE, la fecha límite del 5 de agosto está muy cerca. Conviene revisar bien los requisitos de titulación, preparar la documentación y abonar la tasa correspondiente dentro del plazo.

La ficha práctica

¿Quién puede solicitarlo? Personas con la nacionalidad exigida, entre 16 años y la edad de jubilación forzosa, con la titulación requerida según la plaza.

Personas con la nacionalidad exigida, entre 16 años y la edad de jubilación forzosa, con la titulación requerida según la plaza. ¿Cuántas plazas hay? 30 en total: 13 de Servicios Administrativos (E1), 10 de Artes Gráficas (E2) y 7 de Artes Gráficas (M1).

30 en total: 13 de Servicios Administrativos (E1), 10 de Artes Gráficas (E2) y 7 de Artes Gráficas (M1). ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el 5 de agosto de 2026.

Hasta el 5 de agosto de 2026. ¿Dónde se solicita? En la sede electrónica del Punto de Acceso General, mediante el modelo oficial 790.

En la sede electrónica del Punto de Acceso General, mediante el modelo oficial 790. Requisito o letra pequeña clave: Sin el título adecuado no se admite la solicitud; compruébalo antes de pagar la tasa.

El resumen rápido (TL;DR)