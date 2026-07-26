Sanidad alerta: la calidad del aire en Madrid por los incendios activa recomendaciones urgentes

El humo de los incendios forestales que azotan la sierra oeste de Madrid ha provocado un empeoramiento grave de la calidad del aire en la capital. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha alertado de que más de 3,5 millones de personas están expuestas a concentraciones de partículas PM2,5 'muy por encima' del umbral seguro que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde primera hora de este sábado, varios barrios de la ciudad han amanecido bajo un cielo teñido de tonos amarillentos y con una fina capa de ceniza. El humo, combinado con la contaminación habitual del tráfico, ha colocado todas las estaciones de medición en niveles entre 'malo' y 'muy malo', según los datos del Ayuntamiento de Madrid.

¿Qué está pasando con el aire de Madrid?

Las partículas en suspensión PM2,5 y PM10 se han disparado en todos los distritos. Los peores registros se dan en Tres Olivos y Plaza de España, según los paneles municipales. La previsión meteorológica apunta a que el episodio de humo podría alargarse durante varios días.

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Estas micropartículas, al ser tan finas, penetran profundamente en los pulmones y pueden llegar al torrente sanguíneo. La ministra ha insistido en que la exposición continuada supone un riesgo para la salud, especialmente para los colectivos más vulnerables. Son capaces de desencadenar inflamación pulmonar y agravar enfermedades como el asma, la EPOC o las cardiopatías.

Recomendaciones urgentes: mascarilla, puertas cerradas y nada de deporte

Sanidad ha difundido una guía con medidas concretas. La principal: evitar salir a la calle si no es imprescindible y mantener cerradas puertas y ventanas para que el humo no entre en casa. Dentro del hogar, se desaconseja fumar, encender estufas de gas o leña, cocinar frituras y hacer actividades que levanten polvo, como barrer.

Si hay que salir, la recomendación es clara: usar mascarilla FFP2 o N95 mucho más eficaces que las quirúrgicas o los pañuelos, y acompañarlas de gafas para proteger los ojos. También se pide reducir o eliminar el ejercicio físico, tanto al aire libre como en interiores, para no sobrecargar el sistema respiratorio.

La consigna es tajante: cuanto menos se respire el aire exterior estos días, mejor para la salud.

La hidratación es otro pilar de las recomendaciones. Se aconseja beber abundante agua y evitar el alcohol y la cafeína, ya que favorecen la deshidratación.

¿Cómo afecta el humo a la salud? Los riesgos y a quién vigilar

El humo de los incendios forestales contiene una mezcla de gases y partículas finas que irritan las vías respiratorias y agravan patologías previas. Las personas mayores, los niños, las embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas respiratorias o cardíacas son los más expuestos a sufrir complicaciones, según recuerda el Ministerio.

En episodios anteriores, como los grandes incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra o los de 2023 en Tenerife, la exposición prolongada al humo se asoció con un aumento de las consultas por asma y bronquitis. La OMS establece que las PM2,5 no deberían superar una media diaria de 15 microgramos por metro cúbico; en Madrid, esta mañana algunos sensores han llegado a multiplicar ese valor por diez.

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Por eso, las autoridades insisten: si aparecen síntomas como dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor en el pecho o palpitaciones, hay que acudir de inmediato a un centro sanitario o llamar al 112.

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