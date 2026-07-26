Europa activa la ayuda contra incendios: Grecia e Italia envían aviones a España

España ha activado este viernes el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para pedir apoyo aéreo en la extinción de los incendios que azotan, sobre todo, la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La solicitud, cursada por el Gobierno español a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha recibido una respuesta inmediata.

Grecia e Italia han confirmado el envío de cuatro aviones anfibios Canadair CL-415, dos por cada país. Estas aeronaves ya se dirigen a la península y su llegada está prevista para este mismo sábado, según ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje publicado a mediodía.

¿Qué ha pedido España y qué medios llegan?

El Gobierno solicitó a Bruselas al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija. La respuesta se ha concretado en los cuatro Canadair CL-415, unas aeronaves especializadas en la lucha contra el fuego que pueden cargar agua en pleno vuelo. Italia y Grecia son dos de los países con mayor experiencia en el manejo de estos aparatos, y los han puesto a disposición de España de manera casi inmediata.

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La activación del mecanismo europeo no es automática: necesita que un Estado miembro solicite la ayuda porque sus propios recursos resultan insuficientes. Es exactamente lo que ocurrió el viernes, cuando la UME consideró necesario el refuerzo aéreo.

Von der Leyen: “Pienso en los bomberos que luchan con valentía”

La presidenta de la Comisión Europea ha querido poner en valor el trabajo de los equipos de extinción. “Mis pensamientos están con los bomberos que, con valentía, luchan contra las llamas y con todas y todos los evacuados”, ha escrito en sus redes sociales. Además, ha detallado que la flota europea de protección civil rescEU ya tiene desplegados cinco aviones y dos helicópteros en Francia, mientras los cuatro aviones para España “llegan hoy”.

Europa también ha activado el programa de imágenes por satélite Copernicus, que ofrece mapas de emergencia para apoyar la respuesta en las zonas afectadas. Esta herramienta permite a los servicios de emergencia analizar la evolución del fuego en tiempo real y tomar decisiones sobre el terreno.

Los cuatro Canadair CL-415 que envían Italia y Grecia suponen un refuerzo aéreo clave para los equipos que peinan los incendios de Madrid y Ávila.

Un verano de incendios con respuesta europea coordinada

La solidaridad entre países no es nueva. El Mecanismo de Protección Civil de la UE se ha activado en varias ocasiones durante temporadas de incendios severas, tanto para España como para otros Estados miembros. Sin ir más lejos, España ha enviado medios a Grecia o Portugal en años anteriores.

En esta ocasión, la ayuda llega en un momento especialmente complejo. Los incendios de Madrid y Ávila mantienen activos a cientos de efectivos y han obligado a evacuar a varias localidades. El refuerzo aéreo puede ser determinante para contener los frentes más activos, sobre todo en zonas de difícil acceso por tierra.

Según fuentes de Moncloa, la coordinación con la UE ha sido ágil y la respuesta, prácticamente inmediata. Italia y Grecia confirmaron su participación en cuestión de horas, lo que ha permitido que las aeronaves se estén trasladando ya hacia la península. Se espera que entren en operación a lo largo del fin de semana, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

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Lo importante ahora es que los medios aéreos puedan integrarse en el dispositivo sin contratiempos. La experiencia de otros veranos demuestra que la colaboración europea acorta los tiempos de intervención y multiplica la capacidad de respuesta.

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