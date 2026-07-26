Barcelona tiene suelo para 75.000 viviendas nuevas pero no las construye: ¿por qué no baja el precio?

Barcelona guarda en el cajón terreno para levantar más de 75.000 viviendas, según la herramienta Gemela del Institut Cerdà. El problema es que, entre licencias, planeamiento y financiación, esos pisos no llegan a construirse mientras el metro cuadrado de la vivienda usada ya roza los 5.300 euros. El resultado: una oferta de alquiler que se ha desplomado un 90% en apenas cinco años y unos precios que no dan tregua.

El propio estudio, recogido por Metròpoli Abierta, muestra que Barcelona es el municipio catalán con mayor potencial residencial, más que duplicando las 33.750 viviendas previstas en los planes urbanísticos del Ayuntamiento. Sin embargo el desfase entre lo planeado y lo ejecutado es brutal.

Licencias, reparcelación y años de espera: el suelo no basta

Que exista terreno no significa que se pueda construir de inmediato. Cada promoción necesita pasar por un largo proceso: planeamiento urbanístico (el papeleo de planificación), reparcelación (reorganizar los terrenos), urbanización de los mismos, licencias y financiación. En total, pueden pasar varios años antes de que se ponga un solo ladrillo.

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El Ayuntamiento lo sabe y ha lanzado un proyecto piloto para automatizar las licencias urbanísticas con metodología BIM e inteligencia artificial, con el objetivo de acortar plazos. Por ahora, sin embargo, el atasco sigue siendo la norma, no la excepción.

Tu alquiler y tu hipoteca: el precio real del atasco

Los números de Idealista, correspondientes a junio de 2026, no dejan lugar a dudas. El precio de la vivienda usada en Barcelona alcanzó los 5.269 euros por metro cuadrado, un 7,1% más que un año antes. Es un nuevo récord. Y en alquiler, la oferta de pisos en Barcelona se ha reducido un 90% desde 2020, una de las mayores caídas entre las grandes ciudades españolas, mientras las rentas no han dejado de subir.

Para un joven que quiera emanciparse, la ecuación es imposible. Con sueldos que apenas llegan para el alquiler de una habitación, cualquier incremento de precios le expulsa del mercado. Y el aluvión de nuevos pisos que podría equilibrar la balanza sigue sin llegar.

El auténtico atasco no está en el suelo: está en los despachos donde se acumulan los expedientes.

Construir más, pero ya: el debate no es dónde, sino cuándo

El sector inmobiliario lleva años reclamando agilidad administrativa. Lo que está en juego no es la falta de espacio, sino la velocidad a la que se tramitan los proyectos. Grandes desarrollos como La Sagrera, la Marina del Prat Vermell o varios sectores del 22@ concentran buena parte de este potencial. Si se desbloquearan, no solo aumentarían las viviendas, sino que contribuirían a rebajar la presión sobre los precios en toda la ciudad.

Pero la realidad es que entre el anuncio de un plan y la entrega de llaves pueden pasar perfectamente más de diez años. En ese tiempo, el precio del alquiler se ha casi duplicado en algunos barrios. La pregunta incómoda es si el consistorio está dispuesto a acelerar de verdad o si los plazos seguirán siendo el principal enemigo de quienes necesitan un techo asequible.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)