Kendall Jenner y Jacob Elordi: fuentes aseguran que ella está 'enamorada' y lo ve como el hombre de su vida

Kendall Jenner ha pasado de querer algo casual a decirle a sus amigas que está 'enamorada' de Jacob Elordi y que lo ve como el hombre de su vida. La noticia la suelta en exclusiva el portal Perez Hilton y ya tiene al timeline de las Kardashian revolucionado.

Empezaron a salir en febrero de este año después de ser amigos durante una eternidad. Las casamenteras fueron Kylie Jenner, Hailey Bieber y Justin Bieber, que vieron la chispa antes que nadie. Al principio, según el entorno de la modelo, ninguno quería nada serio —'prefiero mantenerlo sin ataduras', era la frase más repetida— pero el corazón ha podido más.

Del 'sin compromiso' al 'es el definitivo' en tiempo récord

En apenas cinco meses, Kendall ha presentado a Jacob a toda la familia, incluida Caitlyn Jenner. Y eso, en el universo Kardashian, es un movimiento sísmico. Presentar a una pareja a Caitlyn es algo casi inédito para Kendall: suele esquivar ese paso porque la ex atleta es mucho más reservada que Kris, que conoce a todo el mundo «de primeras porque es súper social y está muy encima de sus hijos», explican fuentes cercanas al clan.

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El actor de Saltburn y Cumbres borrascosas ha conquistado a base de detalles minúsculos pero contundentes. «Siempre le lleva el bolso, le abre la puerta, se asegura de que se sienta cuidada», relata una fuente a Entertainment Tonight. A Kendall, acostumbrada a relaciones de perfil bajo y casi clandestinas, este despliegue de caballerosidad la ha pillado con la guardia bajada.

El gesto que lo cambió todo para Kendall

El pasado viernes, la pareja fue pillada en un concierto de Chris Stapleton en Washington, en la zona VIP lateral, charlando y disfrutando como dos enamorados más. Un TikTok compartido por una fan muestra a Jacob pendiente en todo momento, y la cara de Kendall lo dice todo: «se siente como si estuviera viviendo algo sacado de una película», según las mismas fuentes.

Kylie Jenner, que ofició de Cupido, está encantada. «Kylie está emocionada de ver a Kendall así y de verdad espera que dure», apunta el confidente. Incluso Kris Jenner, conocida por querer controlar cada paso de sus hijas, ha intentado entrometerse un poco —nada que no sepamos ya de la matriarca—, pero por ahora la burbuja de la pareja sigue intacta.

Kendall Jenner nunca había presentado a una pareja a Caitlyn Jenner, y eso lo dice todo sobre lo serio que va este noviazgo.

¿Flor de un día o el definitivo?

El historial amoroso de Kendall está lleno de idas y venidas con Devin Booker, rumores con Bad Bunny y un perfil bajísimo que rozaba lo hermético. Esta vez, sin embargo, la propia modelo ha verbalizado lo nunca dicho: «estoy enamorada». Y no lo ha soltado en una entrevista pactada, sino en conversaciones privadas con sus amigas más cercanas. Que ella misma use la palabra con 'e' mayúscula es la mayor señal de que esto va en serio.

El verdadero termómetro será ver si la pareja sobrevive al escrutinio de la familia y, sobre todo, a una posible aparición conjunta en The Kardashians. Si Jacob se sienta en el confesionario, apaga y vámonos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)