Administración General del Estado lanza 5.500 plazas fijas de empleo público 2026

La Administración General del Estado (AGE) ha lanzado una convocatoria de empleo público en 2026 con más de 5.500 plazas fijas para toda España. Si buscas un trabajo estable, esta puede ser tu oportunidad.

La convocatoria se ha publicado este mismo viernes, 25 de julio, en el Boletín Oficial del Estado. Lo que más importa ahora es que el plazo de inscripción ya está abierto. No hay fecha de cierre confirmada aún en la publicación, pero la experiencia dice que suele ser de al menos un mes.

Hablamos de una de las mayores ofertas de empleo público sin oposición de los últimos años. La AGE busca cubrir puestos en distintos ministerios y organismos repartidos por todo el territorio nacional.

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¿En qué consiste esta oferta de empleo público?

La Administración General del Estado es el conjunto de los órganos centrales de la administración: ministerios, secretarías de Estado, organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social. Estas plazas fijas no son para un solo cuerpo, sino que se distribuyen entre distintas escalas y especialidades.

Encontrarás puestos para administrativos, auxiliares, técnicos de gestión y personal de servicios generales. La mayoría no exige titulación universitaria: con el título de la ESO o de Bachillerato podrás optar a muchas de ellas.

En las convocatorias masivas de la AGE, el plazo es el primer filtro: la mayoría de las solicitudes se descartan por presentarse fuera de tiempo.

¿Cómo presentar la solicitud y qué requisitos piden?

La solicitud debe hacerse de forma telemática a través de la sede electrónica de la AGE. El proceso es sencillo, pero conviene leer bien los requisitos específicos de cada plaza. Los generales son los habituales: tener la nacionalidad española o de un país de la UE, ser mayor de 16 años y no haber sido separado del servicio de ninguna administración pública.

Para los puestos concretos, consulta la convocatoria oficial. Allí se detalla la titulación exacta, los posibles méritos y si se exige alguna experiencia previa. Ojo con este paso: presentar los papeles correctos y a tiempo marca la diferencia.

Lo que hay que saber para no quedarse fuera

Esta convocatoria se enmarca en el proceso de estabilización del empleo público que arrastra la administración desde hace años. El Gobierno quiere reducir la temporalidad y dar estabilidad a miles de trabajadores interinos. Por eso, muchas de estas plazas se cubren por el sistema de concurso –se valora la experiencia y los méritos–, sin examen.

Si llevas tiempo esperando una oportunidad así, apunta esto: revisa bien los requisitos de cada puesto antes de presentar la solicitud y no dejes todo para el último día. Los colapsos informáticos en la sede electrónica son frecuentes en los cierres de plazo. Además, conviene estar atento a la publicación de listados provisionales y definitivos, porque a veces hay que subsanar errores.

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En cuanto al número de plazas, las más de 5.500 se reparten entre distintos departamentos. Esto significa que, aunque una plaza concreta tenga pocas vacantes, si cumples el perfil podrías encajar en varias convocatorias a la vez. Eso multiplica tus posibilidades.

La ficha práctica

¿Quién puede solicitarlo? Personas con nacionalidad española o de la UE, mayores de 16 años, que cumplan la titulación exigida para cada plaza.

Personas con nacionalidad española o de la UE, mayores de 16 años, que cumplan la titulación exigida para cada plaza. ¿Cuántas plazas hay? Más de 5.500 plazas fijas en toda España, distribuidas en distintos cuerpos de la AGE.

Más de 5.500 plazas fijas en toda España, distribuidas en distintos cuerpos de la AGE. ¿Hasta cuándo hay plazo? El plazo ya está abierto; la fecha límite se publicará en la convocatoria oficial. Se recomienda no esperar al último día.

El plazo ya está abierto; la fecha límite se publicará en la convocatoria oficial. Se recomienda no esperar al último día. ¿Dónde se solicita? En la sede electrónica de la AGE.

En la sede electrónica de la AGE. Requisito o letra pequeña clave: Lee con atención la titulación y los méritos exigidos; en muchas plazas basta con el título de la ESO o Bachillerato.

El resumen rápido (TL;DR)